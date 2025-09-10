翡翠水庫今年水力發電估2億度 減少碳排9.5萬公噸

翡翠水庫管理局表示，以每度0.474公斤二氧化碳當量計算，今年翡翠水庫水力發電量2億度，相當減少9.5萬公噸二氧化碳排放。（圖由翡翠水庫管理局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕響應淨零碳排政策，台北市政府翡翠水庫管理局今（12日）公布綠能水力發電成果，今（114）年截至8月底統計，發電量已達1.22億度（kWh），預期今年發電量約2億度（kWh）。翡翠水庫管理局表示，以每度0.474公斤二氧化碳當量計算，今年翡翠水庫水力發電量2億度，相當減少9.5萬公噸二氧化碳排放。

翡管局說明，依經濟部能源署公告之電力排碳係數，以每度0.474公斤二氧化碳當量計算，今年翡翠水庫水力發電量2億度，相當減9.5萬公噸二氧化碳排放，翡翠水庫水力發電的減碳效益，約9000公頃森林一整年的吸碳量，相當370座大安森林公園吸碳量；也等同2萬輛小客車一整年的二氧化碳排放量；又相當2萬5000戶家庭一整年的用電排碳量。

翡翠水庫管理局局長林裕益指出，翡翠水庫設有1座「水力發電廠」，發電機組裝置容量為7萬瓩。根據歷年資料統計，翡翠水庫1年平均進水量約計10億噸，其中約90%放水量，利用水位高差勢能，經由水力發電廠，帶動水輪機運轉，驅動發電機產生電能。

翡管局說，水力發電可以縮減台電公司使用煤炭、石油、天然氣等燃料，減少火力發電大量排碳量，翡翠水庫除供應大台北地區600萬人民生用水以外，兼具水力發電綠能功效，發電過程零燃料消耗、零空氣污染物排放，有助於減緩地球溫室氣體排放。

