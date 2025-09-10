為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    廈門旅遊4天1千元？長輩參團遭強迫消費10萬元買健康用品

    金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、攬客出團疑慮。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照，記者吳正庭攝）

    2025/09/10 13:44

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門傳出往廈門旅遊4天3夜只要1千元？結果團中長輩疑遭強迫消費，有人花了10萬元買健康用品，還有團員子女實在看不下家中「都是乳膠床墊」，直接跨海申訴，據聞廠商已退回部分貨款；縣府表示，旅遊糾紛窗口在旅遊品保協會，由於政府對招攬赴中國旅遊已下「禁團令」，籲請民眾遵守法令，才能保障旅遊權益。

    金門拜小三通的方便，民間常有私下招攬的中國旅遊團，有人直接在手機社群貼文，「廈漳溫泉康養4天3晚」體驗遊玩活動，除小三通來回船票自理，費用1000元，補助住宿費，此外，「滿4天活動者」還可得伴手禮。

    金門楊小姐的父親8月隨團前往廈門4天3夜遊，事前聽說團費只要1000元，20多名團員大部分都是上了年紀的長輩，雖然也有去景點參觀，但在「特產店」聽店員話術，老人家莫名刷了相當6萬多元台幣的卡費，回家收到帳單才嚇一跳，而看到商家寄來的乳膠床墊品質，更是不敢恭維。

    楊小姐的友人轉述，類似的旅遊消費行為層出不窮，只是沒想到，現在這種幾近哄騙的手法，彷彿又回到20幾年前小三通開放之初，在中國消費遇到的行銷套路。

    被民眾質疑帶團人是曾擔任金門社區大學與樂齡中心教授舞蹈的中國配偶馬姓老師，金門縣家庭教育中心表示，馬姓老師曾參與樂齡講師培訓，但還未取得樂齡教師資格，初步了解，她在正常授課時間沒有招攬行為。

    縣府觀光處表示，民眾若有旅遊問題可洽詢交通部觀光署，縣府在中央未授權情形下，無法處理；若有旅遊糾紛可洽中華民國旅行業品質保障協會。此外，民眾若認為事關消費權益，也可洽縣府消保官投訴。

