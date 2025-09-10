嘉縣大林鎮鬧區劃人行道、紅線 店家生意銳減籲應有配套

嘉義大林鎮中正路店家今向鎮長許有疆（中）等人陳情。（記者王善嬿攝）

2025/09/10 13:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府獲前瞻基礎建設計畫經費補助，在大林鎮鬧區中正路近仁愛路口轉彎處劃設人行道與紅線，8月完工後因停車不便，店家生意銳減，今大林鎮鄉民代表會臨時會與鎮公所考察，數十間店家連署陳情，建議增設機車停車格等配套措施，兼顧行人行車安全與店家生計。

陳情人代表黃姓店家說，中正路原未劃設紅線，8月道路重新鋪設，新劃設紅線與增設人行步道，然而中正路店家密集，鎮民多騎機車臨停購物，禁止停車後影響顧客消費意願，近9成店家生意銳減。

請繼續往下閱讀...

黃姓店家表示，此路段雖鄰近大林國小東側門，但家長、學童都從西側校門接送與上下課，中正路東側校門沒有迫切增設人行道需要；中正路交通流量遠低於都會區，完全比照都市標準辦理，將導致顧客無法停車，店家營業受損、老街區沒落。

黃姓店家說，支持交通改善，但希望政府規劃能事先與地方說明、了解地方實際狀況，規劃保留短暫臨停區、將紅線改為黃線、規劃卸貨區或替代停車點、增設機車停車格等配套措施。

大林鎮長許有疆說，中正路轄管機關為縣府，將把店家心聲與可調整方向彙整給縣府。鄉代會主席謝明瑞說，接獲店家陳情後，今與多名鄉民代表考察現勘，希望縣府劃紅線整頓交通，也應增設機車格等配套措施，並善盡管理職責。

縣府建設處長郭良江說，前瞻基礎建設計畫經費是補助地方改善人行行車安全，且無論有無劃設標線，路口處都不能停車，針對增設機車停車格、規劃卸貨區等部分，將與鎮公所商討，了解地方需求研議。

嘉義大林鎮鬧區數十間店家今陳情鎮公所、縣府，希望能增設機車停車格等訴求。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法