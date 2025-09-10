國家卓越建設獎新北大贏家 囊括7單位、25項工程獲獎

「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」榮獲國家卓越建設獎「最佳施工品質類」金質獎。（水利局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025國家卓越建設獎新北市政府共有7個單位、25項公共工程獲獎，堪稱最大贏家，其中水利局一舉拿下8項大獎，城鄉發展局也囊括6個獎項，市長侯友宜今天在市政會議肯定各單位的努力，期許再接再厲，打造安居樂業的家園。

水利局長宋德仁指出，5件獲得「金質獎」的工程包括藤寮坑溝排水水環境營造計畫（第三期）、淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）、淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程、五股區觀音坑溪橋重建統包工程、中港大排，另3件獲「優質獎」，包含貴子坑溪河川環境營造計畫第3-2標、淡水河金色水岸大河門戶改善工程、大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程。

農業局長諶錫輝說，紫東社區遊程休憩點整體環境改善工程，設置螢火蟲入口意象地坪，兼具美觀與安全；龜吼漁夫市集新建工程，以萬里蟹為意象設計，規劃生鮮攤位及熟食攤位，設置觀海平台與無障礙設施；中和動物之家空間優化改善工程，擴充收容空間與醫療設備，結合寵物長照政策，提升動物福祉。

經濟發展局長盛筱蓉表示，新店寶高智慧產業園區獲得「最佳施工品質類卓越獎」與「最佳規劃設計類特別獎」肯定，園區前身為新店第一公墓，開發後保留大面積綠地，創造與社區共享的友善環境，2021年完工以來，吸引鴻海、特斯拉、Garmin等國內外大廠進駐，提供智慧交通、數位AI、資通光電及生技醫療等產業研發與製造空間。

城鄉局長黃國峰說，獲獎工程包括土城員和、中和安邦段、新店民安段、三重段青年社會住宅統包工程，建築設計注重環境永續、節能減碳，另三重「與風同行‧沁涼綠洲」計畫整合公有空間，以公共景觀及綠化舒緩都市熱島效應。

