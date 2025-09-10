環境部1700萬元空品監測儀器進駐竹北 24小時揪夜間異味

「快速質譜儀」設備主要是利用層析分離的方法。（記者廖雪茹攝）

2025/09/10 13:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市夜間異味事件引發關注，環境部今天出動斥資1700萬元新採購的「快速質譜儀」空氣品質監測車，由國家環境研究院團隊進駐竹北市水圳森林公園，將與縣府環保局24小時輪班監看，預計監測1週，希望能揪出異味來源。

竹北市自8月下旬2度發生大範圍異味事件，新竹縣政府環保局獲報後立即派員稽查，並向環境部請求協助，立委林思銘、徐欣瑩也邀集環境部等單位至新竹縣勘查、開會，以利掌握異味來源。竹北市公所清潔隊也蒐整民眾回報，透過留言、市長信箱與陳情電話收集的資訊，製成表格與圖資，提供環保主管機關追查。

請繼續往下閱讀...

環境部提供協助包含設置空氣採樣鋼瓶、空氣品質監測車。國家環境研究院副院長巫月春說明，「快速質譜儀」設備主要是利用層析分離的方法，將空氣吸入設備的短暫時間內，以層析區分不同的物種，用質量數來區別，藉以監測一段範圍內的分子量。

竹北市公所主秘陳家緯提到，行前會議中，環境部依據市公所彙整的異味時段與地點資料，並參考8月26日、27日、31日（零星通報）及9月4日的相關紀錄進行分析，研判今天氣候條件與前幾次事件相似，因此特別擇定今日展開監測。由於多數通報集中在竹北東區，經專業團隊初判風向（東南風）飄散路徑後，選定位於水圳公園設點採樣。

縣府環保局空污科長張維升表示，8月26日首度爆發異味，想再追溯污染源的難度高，因此向環境部請求精密儀器的協助。國環院空品監測車預計進駐一週，如異味再次發生，即可對所採樣的空氣做相關的定性分析，以了解是否為特定的化學物種，再據此鎖定使用的事業或是形成的來源，幫助找出污染源。此外，環保局將委請專家學者運用擴散模式科技工具，模擬污染物軌跡，縮小排查範圍，並持續巡查，釐清各類污染物來源的可能性。

環境部提供新竹縣政府協助找出空氣污染源，包含設置空氣採樣鋼瓶 、空氣品質監測車。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市夜間異味事件引發關注，環境部今天出動「快速質譜儀」空氣品質監測車，由國家環境研究院團隊進駐竹北市水圳森林公園，24小時輪班監測。（記者廖雪茹攝）

環境部空氣品質監測車進駐竹北市水圳公園，預計監測1週，環保局提醒民眾請勿聚集、靠近，以免影響採樣品質。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法