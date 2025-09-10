竹市「竹風好市集」邀桃竹苗嘉投參與 500家市集一次逛個夠

新竹市府將從9月20日到11月30日，連續11週舉辦竹風好市集，且會邀桃竹苗嘉投等5個縣市共500家市集參與，要市民來護城河畔感受秋季浪漫美食季節。（記者洪美秀攝）

2025/09/10 13:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市「2025竹風好市集」9月20日到11月30日，連續11週的週末假日，將有來自桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市等5縣市約500家市集參與，產品有各縣市的農特產及美食，代理市長邱臣遠今與南投縣長許淑華和各縣市代表邀市民來竹市東門城護城河畔，來場秋天的浪漫體驗，享受美食、文創與慢生活。

為促進東門及護城河舊城商圈，市府規劃連續11週的「竹風好市集」，內容有桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣等縣市的農特產品與精選好物。同時也會與新竹市購物節結合，以雙城計畫為目標，結合巨城商圈與舊城商圈，其中竹風好市集打頭陣，推出「每週一主題」，從烘焙甜點、異國料理到家鄉風味，每週都有新鮮體驗。且有「桃氣上場」及「味覺小旅行」單元，把友好縣市的特色品牌帶進竹市，首週主題「我們與甜的距離」就有一覺吐司、方人也鮮奶麻糬、艾比兒甜點、卷卷卷肉桂捲、MUS烘焙工作坊、秋菓草莓大福等品牌聯手，邀市民來場療癒滿點的甜點饗宴。

市府城銷處表示，今年的活動也推出「市集×商圈消費抽獎」，民眾只要在市集或周邊合作店家消費滿100元，就能獲得抽獎資格。最大獎為Gogoro電動機車，還有iPhone16 Pro、iPad Air、switch2等獎項。同時有「在地品牌優選認證」的票選活動，可從超過100間特色店家中選出40家優選品牌，期發掘竹市在地好店。

