即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    金廈1千元旅遊團疑強迫消費 觀光署要查：最高罰200萬

    金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、攬客出團疑慮。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照，記者吳正庭攝）

    金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、攬客出團疑慮。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照，記者吳正庭攝）

    2025/09/10 13:14

    〔記者蔡昀容／台北報導〕金門地區出現赴廈門千元低價旅遊團，旅客疑被強迫消費。交通部觀光署表示，已接獲檢舉調查中，包括招攬者是否具備合法旅行社執照、是否有強迫消費情事，若違法屬實，將依法裁罰，。

    金門出現單價1000元廈門旅遊團，但旅客反應，行程最後一天被強迫消費，很多人因此花數萬元買用不到的東西。我國旅行業是特許行業，無合法執照不得經營，此外禁團令尚未完全解除，業者不得招攬團客赴中旅遊，因此有強迫消費、非法攬客嫌疑。

    觀光署表示，有接獲民眾檢舉此案，已立案調查，倘查有非法經營旅行業務情事，將依法裁罰。

    觀光署說明，非旅行業者違法經營旅行業務，依發展觀光條例第55條第4項規定，得處10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

    觀光署表示，合法旅行業者辦理旅行業務，依旅行業管理規則第62條第10款規定，不得安排旅客購買貨價與品質不相當之物品，或強迫旅客進入或留置購物店購物。違者依發展觀光條例第55條第3項規定，得處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

    觀光署呼籲民眾報名旅遊行程，應慎選合法旅行業者辦理團體或個別旅遊業務，合法旅行業資訊可洽觀光署行政資訊網查詢。

    熱門推播