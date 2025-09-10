為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三元電池廠火警後首公布環測結果 全數達標

    三元火警後首公布環境監測結果。（記者洪臣宏攝）

    三元火警後首公布環境監測結果。（記者洪臣宏攝）

    2025/09/10 13:17

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣三元能源科技（以下簡稱三元廠）7月14日發生測試中的半成品電池爆炸火警，全廠仍處於停工狀態，三元今（10）日首度公布8月份環境監測結果，三元表示，廠區周界空氣品質與逕流雨水皆符合國家標準，未對周遭環境造成影響。

    三元火警引發居民安全疑慮，憂心產生微量氫氟酸（HF）及影響空氣品質，居民一度發動要求遷廠陳抗。三元公司在說明會中承諾，會主動委託第三方單位檢測，並公布台旭環境科技公司8月至12月重要環境指標報告提供社區參考。

    三元指出，根據高雄市環保局的監測說明，廠外至今未檢出有毒氣體，火災發生時的消防用水除導入廠區內部蓄水池，並由消防局抽水車協助將這些污水運送至廠外處理，處理前皆經逐車抽檢（至7月25日止），確認pH值與水溫符合處置標準，所有檢測結果皆達標，將運送至高雄臨海工業區污水處理廠處理，符合環境部放流水標準後排放。

    三元表示，後續的廢棄物清運作業也會在符合法規並獲得公部門同意後，事先與在地里長進行充分溝通，以實際行動重建互信，持續為環境安全把關。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播