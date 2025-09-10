三元電池廠火警後首公布環測結果 全數達標

三元火警後首公布環境監測結果。（記者洪臣宏攝）

2025/09/10 13:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣三元能源科技（以下簡稱三元廠）7月14日發生測試中的半成品電池爆炸火警，全廠仍處於停工狀態，三元今（10）日首度公布8月份環境監測結果，三元表示，廠區周界空氣品質與逕流雨水皆符合國家標準，未對周遭環境造成影響。

三元火警引發居民安全疑慮，憂心產生微量氫氟酸（HF）及影響空氣品質，居民一度發動要求遷廠陳抗。三元公司在說明會中承諾，會主動委託第三方單位檢測，並公布台旭環境科技公司8月至12月重要環境指標報告提供社區參考。

三元指出，根據高雄市環保局的監測說明，廠外至今未檢出有毒氣體，火災發生時的消防用水除導入廠區內部蓄水池，並由消防局抽水車協助將這些污水運送至廠外處理，處理前皆經逐車抽檢（至7月25日止），確認pH值與水溫符合處置標準，所有檢測結果皆達標，將運送至高雄臨海工業區污水處理廠處理，符合環境部放流水標準後排放。

三元表示，後續的廢棄物清運作業也會在符合法規並獲得公部門同意後，事先與在地里長進行充分溝通，以實際行動重建互信，持續為環境安全把關。

