首份「台灣失智症風險因子管理白皮書」將發布！專家籲注意「護腦5守則」

國衛院攜手各方將發布首份「台灣失智症風險因子管理白皮書」。（記者林志怡攝）

2025/09/10 13:09

〔記者林志怡／台北報導〕今年台灣邁入超高齡化社會，且失智人口超過35萬人，平均13位長者就有1人失智。國衛院攜手各方將發布首份「台灣失智症風險因子管理白皮書」，提醒民眾，40歲起就是失智預防黃金期，需及早控制可控風險因子，並謹記「護腦5守則」，防範肥胖、糖尿病、高血壓、低密度脂蛋白膽固醇過高等。

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，今年是台灣超高齡社會第一年，高齡長者往往有多種慢性病與共病纏身，今年失智人口超過35萬人，盛行率8.0%，2035年將再攀升至接近68萬人，盛行率突破9.9%，及早進行失智風險管控相當重要。

請繼續往下閱讀...

許志成表示，「台灣失智症風險因子管理白皮書」以流行病學為基礎，系統性整理失智症的主要危險因子，涵蓋代謝疾病，即肥胖與糖尿病，以及心血管疾病、慢性腎病、中風後認知障礙、癲癇等共病，納入空氣污染、感官剝奪、心理社會因素與生活型態影響等，對失智症防治提出政策建言。

此外，許志成表示，這份白皮書兼顧疾病面與非醫療因子，並進行跨專業整合，不只是單一科別醫師的研究，有助於未來推動跨科共防，也提供健康台灣政策所需的相關科學證據，一般民眾也可以從中取得明確的失智症預防指引，也特別呼籲40歲以上就要提早預防、降低風險。

國衛院高齡研究中心「失智研究與防治專家小組」召集人暨高醫大神經科學研究中心主任楊淵韓進一步指出，白皮書提出「顧腰圍」、「控血糖」、「壓不衝」、「脂不高」、「腎要好」等5大護腦守則，尤其提醒民眾注意，對於高齡長者來說，低血糖帶來的失智症風險甚至高於高血糖，且腎功能越差，認知障礙發生率越高。

楊淵韓強調，失智症患者需要的是整合性的醫療，目前的藥物只能延緩早期認知退化約30%，還需仰賴非藥物的介入，提升患者的情緒與生活能力，同時控制血壓、血糖等相關風險因子。

衛福部長照司長祝健芳則說，長照3.0第一階段已放寬外籍看護聘僱規範，希望減輕家庭照護壓力，第二階段預計於2026年上路，刪除失智症年齡限制，擴大服務50歲以下早發型患者，透過結合慢病管理與社區資源，延緩病程發展，時值降低家庭與社會的長照負擔。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法