拆公館圓環必塞 北市建議新北「這2區」改道路線來了

「公館圓環」將於13日0時展開拆除作業及地下道填平工程。台北市政府新建工程處建議新北市永和、新店2區民眾改道往返台北市。（台北市新工處提供）

2025/09/10 13:05

〔記者何玉華／台北報導〕台北市羅斯福路4、5段與基隆路4段路口的「公館圓環」將於13日0時展開拆除作業及地下道填平工程，工期共計65天，預計11月16日完成，台北市政府新建工程處今（10）建議，新北市永和區民眾往返台北市改走永福橋、新北市新店區民眾改走景隆街接興隆路2段到辛亥路。

新工處表示，工程分兩階段進行，第一階段44天，辦理人行地下道及車行地下道分層封填，降埋自來水、電力及電信等管線，拆除引道段RC護欄、鋼管欄杆及路燈設備，完工後將鋪設臨時AC路面及中央分隔帶。將利用日夜間交通離峰時段施工，日間為上午8時至18時，夜間為0時至清晨6時；交通尖峰時段（07:00-09:00及16:00-19:00），施工車輛禁止進出工區，不佔用平面車道。

第二階段21天，利用夜間0時至清晨6時進行圓環地上設施拆除及平面道路施工，包含北側人行地下道出入口雨遮拆除、路面刨鋪及永久路型標線施作，將佔用羅斯福路外側一車道。

新工處說明，施工期間原則維持現況車行動線及車道配置，但因道路容量將降低，建議民眾提前分流行駛。永和區往返台北市改行永福橋，經由汀州路3段銜接辛亥路；新店區往返台北市，建議經由景隆街銜接興隆路2段，續行辛亥路銜接基隆路。

