為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    拆公館圓環必塞 北市建議新北「這2區」改道路線來了

    「公館圓環」將於13日0時展開拆除作業及地下道填平工程。台北市政府新建工程處建議新北市永和、新店2區民眾改道往返台北市。（台北市新工處提供）

    「公館圓環」將於13日0時展開拆除作業及地下道填平工程。台北市政府新建工程處建議新北市永和、新店2區民眾改道往返台北市。（台北市新工處提供）

    2025/09/10 13:05

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市羅斯福路4、5段與基隆路4段路口的「公館圓環」將於13日0時展開拆除作業及地下道填平工程，工期共計65天，預計11月16日完成，台北市政府新建工程處今（10）建議，新北市永和區民眾往返台北市改走永福橋、新北市新店區民眾改走景隆街接興隆路2段到辛亥路。

    新工處表示，工程分兩階段進行，第一階段44天，辦理人行地下道及車行地下道分層封填，降埋自來水、電力及電信等管線，拆除引道段RC護欄、鋼管欄杆及路燈設備，完工後將鋪設臨時AC路面及中央分隔帶。將利用日夜間交通離峰時段施工，日間為上午8時至18時，夜間為0時至清晨6時；交通尖峰時段（07:00-09:00及16:00-19:00），施工車輛禁止進出工區，不佔用平面車道。

     

    第二階段21天，利用夜間0時至清晨6時進行圓環地上設施拆除及平面道路施工，包含北側人行地下道出入口雨遮拆除、路面刨鋪及永久路型標線施作，將佔用羅斯福路外側一車道。

     

    新工處說明，施工期間原則維持現況車行動線及車道配置，但因道路容量將降低，建議民眾提前分流行駛。永和區往返台北市改行永福橋，經由汀州路3段銜接辛亥路；新店區往返台北市，建議經由景隆街銜接興隆路2段，續行辛亥路銜接基隆路。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播