瞄準樹苗國際市場！農試所培育新荔枝 獲澳洲品種權

農試所培育的台農6號艷荔獲得澳洲品種權。（農試所提供）

2025/09/10 12:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼「台農3號玫瑰紅」與「台農5號紅寶石」荔枝獲得澳洲品種權，農業部農試所今（10日）表示「台農6號艷荔」及「台農7號早大荔」也取得澳洲品種權，澳洲為南半球栽種荔枝最廣的地區，台灣荔枝獲當地品種權，台灣培育的荔枝果苗再下一城。

農業部近年培育許多新品種荔枝，不僅國內推廣，也希望可輸出果苗，農試所表示，過去的果樹品種常因為無性繁殖導致品種外流等問題，若要保護研發心血，必須取得品種權。

農試所表示，因我國非植物新品種保護國際聯盟（UPOV）的會員國，導致申請境外品種權耗時冗長，存有品種檢定制度及報告書格式差異，這次申請澳洲品種權，則首創由台灣育種人員取得澳洲植物品種檢定人員（QP）資格，及調和雙方檢定報告書（DUS report）等創新模式，成功獲得4個荔枝品種在澳洲品種權，不僅節省大量品種現地檢定時間及經費，同時也可作為未來台灣其他植物品種申請境外品種權的參考案例。

農試所表示，澳洲的昆士蘭州是南半球重要的荔枝產地，也和台灣荔枝產期錯開，希望未來可進一步推廣台灣荔枝樹苗到澳洲。

