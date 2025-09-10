為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    瞄準樹苗國際市場！農試所培育新荔枝 獲澳洲品種權

    農試所培育的台農6號艷荔獲得澳洲品種權。（農試所提供）

    農試所培育的台農6號艷荔獲得澳洲品種權。（農試所提供）

    2025/09/10 12:50

    〔記者楊媛婷／台北報導〕繼「台農3號玫瑰紅」與「台農5號紅寶石」荔枝獲得澳洲品種權，農業部農試所今（10日）表示「台農6號艷荔」及「台農7號早大荔」也取得澳洲品種權，澳洲為南半球栽種荔枝最廣的地區，台灣荔枝獲當地品種權，台灣培育的荔枝果苗再下一城。

    農業部近年培育許多新品種荔枝，不僅國內推廣，也希望可輸出果苗，農試所表示，過去的果樹品種常因為無性繁殖導致品種外流等問題，若要保護研發心血，必須取得品種權。

    農試所表示，因我國非植物新品種保護國際聯盟（UPOV）的會員國，導致申請境外品種權耗時冗長，存有品種檢定制度及報告書格式差異，這次申請澳洲品種權，則首創由台灣育種人員取得澳洲植物品種檢定人員（QP）資格，及調和雙方檢定報告書（DUS report）等創新模式，成功獲得4個荔枝品種在澳洲品種權，不僅節省大量品種現地檢定時間及經費，同時也可作為未來台灣其他植物品種申請境外品種權的參考案例。

    農試所表示，澳洲的昆士蘭州是南半球重要的荔枝產地，也和台灣荔枝產期錯開，希望未來可進一步推廣台灣荔枝樹苗到澳洲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播