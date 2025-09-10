為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆中和路排水箱涵工程出口縮減一半 民眾憂淹水

    基隆中山區中和路正在施做排水箱涵，出口被橋柱擋住只剩一半，引起居民憂心。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路正在施做排水箱涵，出口被橋柱擋住只剩一半，引起居民憂心。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/10 12:40

    〔記者盧賢秀／新北報導〕為改善基隆中山區中和路淹水問題，市府正在中和路進行排水箱涵工程，附近民眾發現新做箱涵雖比原有大排水溝大，但是箱涵與排水溝銜接處被橋檔住，只剩一半寬度，下大雨仍然有淹水之虞，市議員施偉政向市府反映，工務處表示，將邀請工程設計單位以最快速度研究改善。

    近來幾次颱風及外圍環流帶來的豪大雨，中和路164巷發生嚴重的淹水，市府目前正在進行排水箱涵工程，全長約475米左右，總經費約2000萬元，目前正在施工中。

    不過，附近居民發現，寬1米、深1米的排水箱涵比原有水溝大，但是排水箱涵與大排水溝的銜接處，卻被鄰近橋梁的橋柱擋住，寬度僅剩一半左右，居民擔心大雨時還是可能會倒灌淹水，向市議員施偉政反映。

    施偉政指出，新的排水箱涵銜接到大排水溝的出口只有一半，遇到強降雨，可能無法及時渲洩，反而會導致箱涵溢流，倒灌到民宅。他強調，不管淹水淹多久、多深，對附近民眾來說，都是生命財產的威脅與損失。因此要求市府工務處與廠商儘速解決問題。

    市府工務處下水道科長高力山表示，因為下水道出口正好遇到鄰近的橋台，因此排水出口受阻，工務處與廠商設計單位研擬另尋出口，確保排水箱涵的流量不會受到影響。

    基隆中山區中和路進行排水箱涵工程防淹水。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路進行排水箱涵工程防淹水。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路正在施做排水箱涵。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區中和路正在施做排水箱涵。（記者盧賢秀攝）

