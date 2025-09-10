北模作文「我的媽媽是代理孕母」考生氣哭 新北教局：翰林自行命題

新北市教育局澄清，爭議北模考卷為翰林出版社自行出版品。示意圖。（記者黃子暘攝）

2025/09/10 12:58

〔記者黃子暘／新北報導〕「代理孕母」是否合法化，議題充滿倫理與人權爭議，然而北區模擬考（北模）作文竟以「我的媽媽是代理孕母」命題，讓許多考生大感不適，也有考生表示自己應考後氣得掉淚，相關議題在社群媒體掀起熱議。外傳此次命題為新北市，新北市教育局澄清，模考為翰林出版社自行邀請命題教師後進行命題、審題，並非教育局統一命題或指定教材。記者致電翰林模考中心，總機表示相關人員外出會議，不知何時返回。

北模爭議作文題目要求學生假設自己的母親成為代理孕母，抒發自己的不安或理解，並在引用範文提及「幫助他人實現夢想的證明」、「無私的關懷」、「愛有時不僅屬於血緣」等描述，讓許多學生感到冒犯，部分學生迫於分數不得不作答，也有學生自陳應考之後氣得哭出來，消息曝光引發質疑是否為灌輸學生認同代理孕母，更有網友譏諷，怎不以「我的父親是活體器官捐贈者」命題。



外傳題目為新北市出題，教育局嚴正澄清，該模擬考試卷由翰林自行邀請命題教師命、審題，再提供雙北各校作為模擬考練習使用，各校均視需求自主決定是否採用，模擬試卷屬廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。

記者先後致電翰林北區服務處、模考中心試圖取得回應，但模考中心總機人員表示，相關人員外出會議，不知何時結束會議返回，暫無法提供回應。

