宜蘭縣府5層樓高樟樹竟長火龍果 職員笑稱「看得到吃不到」

宜蘭縣政府有不少職員發現1棵逾30年、約5層樓高樟樹，竟然長出火龍果，萬綠叢中一點紅相當醒目。（記者王峻祺攝）

2025/09/10 12:42

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政大樓綠意盎然，高低矮植栽及樹木超過千棵，造就豐富生態系，近日有不少人發現1棵逾30年、約5層樓高樟樹，竟然長出火龍果，萬綠叢中一點紅相當醒目，但因位置太高，鮮紅欲滴的果實，讓職員笑稱「看得到吃不到！」樹藝景觀所推測，應該是「鳥農夫」的施種傑作。

這棵高約5層的樟樹，就在縣政府通往縣議會的小徑上，枝葉茂密，有著巨大樹蔭，樹齡逾30年，枝幹間還攀附許多蕨類，不過約2層樓高位置，竟有仙人掌狀的莖纏繞，仔細一看還冒出紅色果實，相當鮮明。

許多職員路過發現，紛紛停留定睛一看，原來是火龍果長在樟樹上，令人稱奇，消息傳出吸引民眾圍觀，近日長出3顆果實，但位置真的太高，沒人敢冒險攀爬、摘採，笑稱「看得到、吃不到！」其中1顆已自然落地，另2顆還在樹上。

宜蘭縣樹藝景觀所推測，樟樹上長出火龍果，應該是鳥農夫的施種傑作，火龍果實內種子多且容易發芽，鳥兒啄食後，殘渣或糞便被帶到樹上，就有可能進行附生；附生植物主要是在其它活體植物上生長或是依附，水分及養分均由環境取得，並不會對樟樹本身造成影響。

這棵高約5層的樟樹，就在縣政府通往縣議會的小徑上，枝葉茂密，有著巨大樹蔭，樹齡逾30年，枝幹間還攀附許多蕨類。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府許多職員路過發現，紛紛停留定睛一看，原來是火龍果長在樟樹上，令人稱奇。（記者王峻祺攝）

鮮紅欲滴的火龍果，讓職員笑稱「看得到吃不到！」宜蘭縣樹藝景觀所推測，應該是「鳥農夫」的施種傑作。（記者王峻祺攝）

