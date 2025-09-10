北模作文「媽媽是代理孕母」惹議 EdYouth：題目應考慮家庭多元性

孕婦示意圖。（情境照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕近日大學北區模擬考作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，要求學生以第一人稱撰寫，描述內心想法與感受。學生團體EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天表示，考題的設計應尊重家庭的多元樣貌，避免過度引導從而影響學生發揮。

多名網友在社群平台發文披露此作文題目，引發社會熱烈討論。有考生認為題目過於敏感，涉及倫理與身體物化爭議，不適合作文考題，也有家長及學生批評，題目設計逼迫考生須接受既定框架，關於「器官借用」、女性淪為「生產工具」的討論不斷，甚至認為「太噁心」。

EdYouth則指出，題目直接將「媽媽」設定為代理孕母的角色，忽視家庭結構、性別認同與生理條件的多樣性。因題幹除強化「母職」的刻板印象外，忽略了並非所有家庭組成皆具母親的角色；也並非所有身為家庭成員中的母親皆為生理女性；更非所有生理女性皆有生育的可能與意願。也因此，對學生而言未必能想像並代入。

其次，作文呈現高度引導式的作答期待；從出版社提供的範文中更可見明確立場，容易使學生依循命題期待的情緒完成作文，已偏離作文應培養多元思辨與自由表達的本意。

EdYouth認為，將社會議題帶入學測與模擬考題目值得肯定，但題目應以培養學生思辨為核心，而非單向引導。此外，題目設計更應兼顧3點：其一，題材應考慮學生多樣性，使學生能表達真實想法；其二，應避免過度引導或預設情境，保留發揮多元觀點的空間；其三，應尊重家庭與個人處境的差異，避免強化單一角色或家庭想像等刻板印象。

EdYouth也呼籲，出版社與命題學校在題目設計時，應強化審題機制，並評估文本可能造成的作答限制，以確保學生能依據自身經驗與觀點自由發揮。

