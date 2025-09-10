20歲女大生頸椎退化如60歲！醫教3招預防「手機頸」

員榮醫院神經內科主任葉宗勳示範看手機時頭頸部的正確姿勢。（員榮醫院提供）

2025/09/10 12:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕20歲蕭姓女大生常感脖子僵硬，因長期頭痛、頸部痠痛到員榮醫院就診，檢查竟發現頸椎弧度消失，變得筆直僵硬，甚至出現滑脫現象，醫師直言這是俗稱的「手機頸」，代表頸椎已提前退化，狀況形同60歲長者。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳表示，正常頸椎應呈「C字形」弧度，能分散頭部重量並減輕壓力，猶如避震器。但該名患者因長時間低頭滑手機、追劇，甚至躺在床上邊滑邊睡，讓頸椎長期負荷過大，逐漸變形。

葉宗勳指出，許多人低估低頭姿勢的傷害，其實頭顱重量約3至4公斤，但當頭部前傾時，頸椎壓力會成倍增加：低頭15度約12公斤、30度約18公斤，若達60度更高達27公斤，相當於脖子掛著一名7、8歲孩童。長期下來不僅會造成韌帶與肌肉過勞，還可能引發椎間盤突出、骨刺增生，讓年輕人提早骨骼退化。

葉宗勳建議，現代人幾乎天天離不開手機，但可以透過正確習慣減少傷害，一是視線平行法，將手機、電腦螢幕抬高至與視線平行，避免長時間低頭、二是30分鐘法則，每低頭30分鐘就休息5分鐘，站起來活動肩頸並望向遠方、三是靠牆縮下巴，全身靠牆站立，下巴水平向後收，讓後腦勺輕貼牆面，維持10秒，重複數次，可強化頸部深層肌肉。

葉宗勳也提醒，頸椎變直會引發一連串症狀，包括頑固性頭痛、頭暈，上肢麻痛，甚至因壓迫神經導致手指刺痛。長期下來，更可能造成腦部血流受阻，加速頸椎老化。若出現以上症狀，應及早就醫檢查，避免頸椎加速退化。

20歲女大生長時間低頭滑手機、追劇，讓頸椎長期負荷過大，逐漸變形，頸椎退化如60歲。（員榮醫院提供）

現代人幾乎天天離不開手機，導致手機頸發生狀況越來越多。（員榮醫院提供）

