遊蕩犬成社會、生態危機 野保團體籲應清零、全面禁餵養

〔記者楊媛婷／台北報導〕日前有多隻遊蕩犬在高雄馬頭山區集體攻擊撕咬梅花鹿致死，甚至之前也有老翁在海中游泳也被遊蕩犬咬死，多個野生動物保育團體、專家今（10日）連袂呼籲應正視遊蕩犬造成的生態危機，結紮後不能回放、禁止餵養，遊蕩犬貓應清零。

遊蕩犬已造成的野生動物、民眾安全危機，民進黨立委張雅琳表示，每年光遊蕩犬造成的交通事故就有3千件，更有不少民眾因此重傷或過世，另遊蕩犬入侵撕咬雞舍的雞隻，也造成農民經濟損失；馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏表示，台灣遊蕩犬數量已然失控， 馬頭山本身是生態敏感區，但仍有人持續在當地餵養流浪狗，衍生許多環境與公安問題。

長期追蹤穿山甲受傷通報的台南社大環境行動小組研究員陳泰豪表示，瀕危的穿山甲活動區域跟遊蕩犬隻有高度重疊，2023年到2024年期間，穿山甲受傷通報案件中，遭犬隻攻擊比例高達83%，野外影像紀錄顯示，這些犬隻僅1成有項圈。

屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔表示，2017年後國內實施遊蕩犬貓零撲殺政策後，穿山甲被遊蕩犬攻擊的次數明顯增加，並持續呈現增加趨勢，被犬隻攻擊的穿山甲很多尾巴都被咬掉，穿山甲的尾巴有重要育幼、保護功能，這些被犬隻咬傷的穿山甲1個月後存活率僅48%，1年後存活率僅11.5%。

遊蕩犬貓更潛藏致命傳染病危機，台灣野生動物救傷與保育學會理事長、獸醫師蕭舜庭表示，被路殺的野生動物如石虎等有6到8成體內驗出會透過犬貓撕咬後傳染的小病毒，石虎若被感染小病毒反應就會變慢，並提高被路殺風險，另也有在穿山甲體內驗到小病毒、由遊蕩貓傳播的弓蟲等案例，另遊蕩犬等多會因民眾餵養群聚，因此更有疾病交叉感染危機，另甲類動物傳染病狂犬病等目前已在苗栗野生鼬獾體內驗到，遊蕩犬貓跟野生動物接觸多，也是隱形危機。

為野生動物而走行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會等都表示，現行政策推動TNR（誘捕、絕育、放回原地）成效不彰，最後只讓遊蕩犬貓在野外形成族群。

農業部動保司科長鄭祝菁回應，生態敏感區內的遊蕩犬隻捕捉後就不會回置，目前農業部已盤點法規，看是否可透過保育計畫公告禁止餵養，也強調目前是零撲殺，但若該遊蕩犬貓符合具攻擊性等特定條件可安樂死，但也坦言會因地方政府首長個人的政治理念，對實施安樂死有疑慮，或者收容所內部分志工會有激烈手段，導致現場難以落實，今年將會展開收容所評鑑，盼可落實。

