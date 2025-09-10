松柏嶺受天宮沒有「盲眼算命吳師傅」!抖音影片滿滿中國味

名間鄉松柏嶺受天宮照片被人在抖音網路平台，用來連結「台灣盲眼算命吳師傅」，廟方電話接不完。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/10 12:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕知名的名間鄉松柏嶺受天宮近日電話接不完，都在探詢「盲眼算命吳師傅」，經查才知是有人在抖音用受天宮照片與「台灣盲眼吳師傅」連結，，受天宮澄清該宮無授權任何算命，小心詐騙，並順便「網路識讀」，提醒影片有「相信科學拒絕迷信」，是中國平台因應無神論的常見標語，留言「私訊」可能被詐騙。

白沙屯媽祖將於9月27日、28日，以「贊境」形式前往南投市，並與名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女娘娘一同在南投市遶境祈福。今年5月「粉紅超跑」首次駐駕松柏嶺受天宮的盛況再次被信眾提起，而原本分靈500多座、供奉玄天上帝的受天宮，近日則因抖音影片用了該宮照片，讓廟方電話接不完。

原來有人在抖音平台，試圖將「台灣盲眼算命吳師傅」與受天宮作連結，且回覆網友留言，也誘使網友使用私訊線上聯絡。受天宮被當詐騙幌子，宮方擔心有人因此受騙，個別在臉書粉專等網路平台澄清，該宮沒有「台灣盲眼算命吳師傅」，更沒有授權任何帳號算命諮詢。

受天宮小編用網路流行語「抖音一響，父母白養」，提醒判斷力、輕信片面之詞，最終讓心血和金錢付諸流水。

受天宮也順帶「網路識讀」，請網友注音，小編為文強調，影片浮水印「相信科學拒絕迷信」，就是中國平台因應無神論的常見標語；「視頻」是中國用語；留言邀請私訊，容易落入話術詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

松柏嶺受天宮澄清該宮沒有盲眼算命吳師傅，更未授權任何帳號網絡算命諮詢。（圖擷自受天宮臉書粉專）

