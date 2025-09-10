為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    4黨相挺 社子島自救會喊話蔣萬安「2年8個月還沒看到你」

    剛簽署合作宣言的時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨，今（10）日與社子島自救會、台灣人權促進會、環境權保障基金會代表到台北市政府前陳情。（記者何玉華攝）

    剛簽署合作宣言的時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨，今（10）日與社子島自救會、台灣人權促進會、環境權保障基金會代表到台北市政府前陳情。（記者何玉華攝）

    2025/09/10 12:27

    〔記者何玉華／台北報導〕剛簽署合作宣言的時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨，今（10）日與社子島自救會、台灣人權促進會、環境權保障基金會代表到台北市政府前陳情，呼籲台北市長蔣萬安立即停止大迫遷、大錢坑的社子島區段徵收計畫。社子島自救會發言人李華萍說，蔣萬安上任2年8個月「我們還沒有看到你」，質疑「陳情書是否會遞送到蔣萬安手中？」地政局副局長吳智維表示，「會依程序辦理，也會讓市長知悉」。

    地政局表示，社子島區段徵收整體開發有公益性及必要性，開發所需經費由實施平均地權基金支應，在符合公益性及確保居民生命財產安全前提下，不應以財務可行與否作為是否開發的唯一考量。「先安置後拆遷、戶戶安置、弱勢照顧」妥適安置社子島拆遷戶，並無迫遷。

    吳智維代表市府出面收下陳情書時，李華萍表示，從柯文哲上任至今，10年來已遞送過無數的陳情書，都會卡在都發局、地政局，永遠沒有進到市長室；因為柯時代的市長室秘書曾打電話問過陳情書內容？並說陳情內容與各局室攸關就會到各局室，不會到市長室。因此她詢問「這份陳情書是否會遞到蔣萬安的手中？」吳智維說，陳情書有一定的作業程序，各局處與市長有保持良好的溝通聯繫，「會依程序辦理，也會讓市長知悉」。

    環境權保障基金會副執行長許博任說，北市府「生態社子島計畫」總費用達2341.98億元，超過北市一整年總預算，將增加1847.81億元自償性公共債務，超過現況3倍，光利息支出高達331億元，市府自評財務不可行。

    台灣人權促進會秘書長余宜家表示，計畫將興建5000餘戶安置住宅，總支出逾1433億元，等於先迫遷居民，再以巨資蓋屋，最後要求居民以每戶超過2000萬元買回；目前進行的協議價購程序只買土地，沒有提供建物的補償金額，居民無法得知要補多少差價才能購買回安置住宅，形同讓社子島「滅村」。

    與會各黨代表分別陳述意見後，多次高喊「本土政黨來監督，停止社子島大錢坑；本土政黨來監督，停止社子島大迫遷」，呼籲台北市長蔣萬安立即停止社子島區段徵收計畫。

