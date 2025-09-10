為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃市府加強取締砂石車污染、餐飲油煙 店家未裝防制設施要罰

    桃市府針對砂石污染問題嚴重的區域，啟動「聯合稽查機制」。（桃市府環保局提供）

    桃市府針對砂石污染問題嚴重的區域，啟動「聯合稽查機制」。（桃市府環保局提供）

    2025/09/10 12:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口已突破235萬人，人口快速增加也帶來污染，桃園市長張善政今（10）日主持市政會議表示，桃市府將加強取締砂石車污染及餐飲油煙，其中，油煙污染是市民最常陳情問題，今年1月起推動餐飲油煙陳情減量精進專案，鎖定「三不一沒有」的店家加強稽查與輔導，未確實裝設或啟用油煙防制設施，最高可處5萬元罰鍰。

    張善政表示，桃園市因公共建設或住宅開發建設量非常大，建設過程必然需要砂石，但砂石車在路上跑，若未做好環保及包覆，容易造成污染問題，今年7月1日起市府啟動相關專案，採取「源頭管制＋科技執法」雙管齊下策略，一方面要求業者落實車輛出廠前清洗、妥善加蓋帆布、避免超載等防制措施，另一方面市府在重點道路沿線架設24小時監視系統，專責監控違規情形，像是掉落泥巴、有無確實覆蓋帆布或其他事項等，並不定期調整或增設設備，提高查緝效率。

    張善政表示，市府亦針對砂石污染問題嚴重的區域啟動「聯合稽查機制」，以蘆竹區長興路為例，因砂石場、預拌混凝土廠林立，砂石車頻繁進出，常造成砂石、泥水掉落路面，揚塵、噪音問題嚴重，環保局於8月底透過警察局、區公所及社區巡守隊聯合稽查機制，目前長興路一帶的環境已有明顯改善。

    此外，市府亦針對民眾陳情相當高的餐飲業油煙污染問題，從今年1月起推動「餐飲油煙陳情減量精進專案」，鎖定「三不一沒有」的店家，包括不裝設備、不開機、不維護、沒有效能，強化稽查與輔導，要求有一定規模或遭民眾陳情的餐飲業者，且經認定有空氣污染事實者，必須裝設油煙防制設施，否則可處最高5萬元罰鍰，並可連續開罰直到改善為止。

    桃市府針對餐飲業油煙污染問題加強稽查與取締，店家未確實裝設油煙防制設施，最高可處5萬元罰鍰。（桃市府環保局提供）

    桃市府針對餐飲業油煙污染問題加強稽查與取締，店家未確實裝設油煙防制設施，最高可處5萬元罰鍰。（桃市府環保局提供）

    桃市府針對餐飲業油煙污染問題加強稽查與取締，店家未確實裝設油煙防制設施，最高可處5萬元罰鍰。（桃市府環保局提供）

    桃市府針對餐飲業油煙污染問題加強稽查與取締，店家未確實裝設油煙防制設施，最高可處5萬元罰鍰。（桃市府環保局提供）

