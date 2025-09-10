為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市3.6萬台機車未定檢 逾期罰500元最重註銷牌照

    環保局今（10日）提醒，設籍於台北市的機車應完成排氣定檢，截至今年7月雖有近九成到檢率，不過仍有約3.64萬輛未完成定檢。（記者蔡愷恆攝）

    環保局今（10日）提醒，設籍於台北市的機車應完成排氣定檢，截至今年7月雖有近九成到檢率，不過仍有約3.64萬輛未完成定檢。（記者蔡愷恆攝）

    2025/09/10 11:56

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕環保局今（10日）提醒，設籍於台北市的機車應完成排氣定檢，截至今年7月雖有近九成到檢率，不過仍有約3.64萬輛未完成定檢。環保局呼籲車主應盡快完成，以免違反空污法受到500元罰鍰，最重則可以註銷牌照。環保局也補充，牌照狀態正常且出場滿5年的機車，皆需每年定檢；機車就算未使用也需定檢，如果機車無法使用或是遺失，車主應主動至監理機關更新車籍資料。

    環保局表示，若機車逾期未定檢，依空污法第80條規定可處500元罰鍰，逾應檢驗日起6個月仍未實施定檢，經通知限期改善仍未完成則可處3000元罰鍰，經再通知限期改善屆期仍未完成者，最重得註銷牌照。

    環保局強調，車主不論是否收到通知單均應依規定的定檢期（行車執照發照月份前後一個月）自行前往定檢站檢驗。車籍登記於北市的車主，若想接收電子化通知，可加入環保局LINE官方帳號「定檢好康愛報報」註冊定檢鬧鐘，或是下載環境部「環境即時通」App設定推播訊息通知，每年即可於應定檢期間收到機車排氣定檢通知。

    環保局表示，北市雖自112年7月起停止寄送機車排氣定檢明信片通知，不過年長者可能仍較依賴紙本通知或較不習慣使用電子化通知，環保局於機車逾期未檢時，目前仍有寄送平信催檢通知服務，以提醒民眾儘速完成定檢。

    環保局提醒車主，未完成年度定檢之機車不得進入北市劃設之空氣品質維護區，否則將依空污法40條第3項處500元罰鍰。北市已針對13處車輛進出密集處（如轉運站、觀光景點、航空站、焚化廠等）及4條主要市區道路（新生南路至松江路、南京東路、仁愛路及信義路）劃設空氣品質維護區。

    環保局提醒車主，未完成年度定檢之機車不得進入北市劃設之空氣品質維護區，否則將依空污法40條第3項處500元罰鍰。北市已針對13處車輛進出密集處（如轉運站、觀光景點、航空站、焚化廠等）及4條主要市區道路（新生南路至松江路、南京東路、仁愛路及信義路）劃設空氣品質維護區。（台北市環保局提供）

    環保局提醒車主，未完成年度定檢之機車不得進入北市劃設之空氣品質維護區，否則將依空污法40條第3項處500元罰鍰。北市已針對13處車輛進出密集處（如轉運站、觀光景點、航空站、焚化廠等）及4條主要市區道路（新生南路至松江路、南京東路、仁愛路及信義路）劃設空氣品質維護區。（台北市環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播