北市3.6萬台機車未定檢 逾期罰500元最重註銷牌照

環保局今（10日）提醒，設籍於台北市的機車應完成排氣定檢，截至今年7月雖有近九成到檢率，不過仍有約3.64萬輛未完成定檢。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/10 11:56

〔記者蔡愷恆／台北報導〕環保局今（10日）提醒，設籍於台北市的機車應完成排氣定檢，截至今年7月雖有近九成到檢率，不過仍有約3.64萬輛未完成定檢。環保局呼籲車主應盡快完成，以免違反空污法受到500元罰鍰，最重則可以註銷牌照。環保局也補充，牌照狀態正常且出場滿5年的機車，皆需每年定檢；機車就算未使用也需定檢，如果機車無法使用或是遺失，車主應主動至監理機關更新車籍資料。

環保局表示，若機車逾期未定檢，依空污法第80條規定可處500元罰鍰，逾應檢驗日起6個月仍未實施定檢，經通知限期改善仍未完成則可處3000元罰鍰，經再通知限期改善屆期仍未完成者，最重得註銷牌照。

環保局強調，車主不論是否收到通知單均應依規定的定檢期（行車執照發照月份前後一個月）自行前往定檢站檢驗。車籍登記於北市的車主，若想接收電子化通知，可加入環保局LINE官方帳號「定檢好康愛報報」註冊定檢鬧鐘，或是下載環境部「環境即時通」App設定推播訊息通知，每年即可於應定檢期間收到機車排氣定檢通知。

環保局表示，北市雖自112年7月起停止寄送機車排氣定檢明信片通知，不過年長者可能仍較依賴紙本通知或較不習慣使用電子化通知，環保局於機車逾期未檢時，目前仍有寄送平信催檢通知服務，以提醒民眾儘速完成定檢。

環保局提醒車主，未完成年度定檢之機車不得進入北市劃設之空氣品質維護區，否則將依空污法40條第3項處500元罰鍰。北市已針對13處車輛進出密集處（如轉運站、觀光景點、航空站、焚化廠等）及4條主要市區道路（新生南路至松江路、南京東路、仁愛路及信義路）劃設空氣品質維護區。

