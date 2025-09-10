為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中新光三越拚927開業 供貨商稱「這裡是全台最安全地方」

    台中新光三越百貨歷經近7個月暫停營業，今天上午9時首度開放專櫃進貨。（記者黃旭磊攝）

    台中新光三越百貨歷經近7個月暫停營業，今天上午9時首度開放專櫃進貨。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/10 12:34

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆意外，歷經近7個月整修暫停營業，今天上午9時首度開放專櫃進貨，正式華麗回歸，供貨廠商鼎美玩具主任李育賢說，「新光三越安檢標準最高，是全台最安全的地方」，這個月將大力配合回歸，上架最新商品。

    台中新光三越預計至9月25日完成全館各樓層整體搬運作業，力拚9月27日重新開幕營業，台中市都市發展局副局長曾文誠上午率隊查驗後，要求新光依據「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」，分層分批進貨，並實施人流、物流、車流管制確保公共安全，今天（10日）預定人流250人次、車流67部貨車進入，進貨車輛由市政北七路進入，並經由惠來路、市政北七路駛出。

    李育賢在進貨前表示，長期跟新光合作，氣爆後因為櫃姐比較多，第一時間安撫情緒調到附近櫃位，由於玩具商品需兼顧流行性要符合潮流，這個月將大力配合回歸，上架最新商品。

    專櫃人員（櫃姐）林珊妮在進貨前受訪表示，在外流浪非常久了，所有的人都會一起回來。KA金安德森童裝櫃姐徐睿嬨說，很耐心等待重回新光三越，真得是太開心了，過去在外流浪期間，公司派到櫃位展示場，新光擴點櫃位也去展售，能夠回家的感覺真好，有專業技師及第三方公正檢驗，對於工安絕對有信心。

    鼎美玩具主任李育賢說，新光三越是全台最安全的地方。（記者黃旭磊攝）

    鼎美玩具主任李育賢說，新光三越是全台最安全的地方。（記者黃旭磊攝）

    台中新光三越F'EES 櫃姐林珊妮說，在外流浪非常久了，所有的人都會一起回來。（記者黃旭磊攝）

    台中新光三越F'EES 櫃姐林珊妮說，在外流浪非常久了，所有的人都會一起回來。（記者黃旭磊攝）

    圖
    圖
