為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北模「我媽代孕」作文之亂！ 陳昭姿：有先問過媽媽的意願嗎？

    民眾黨立委陳昭姿表示，代理孕母的核心價值在於女性「自主性」。（資料照）

    民眾黨立委陳昭姿表示，代理孕母的核心價值在於女性「自主性」。（資料照）

    2025/09/10 13:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣尚未合法「代理孕母」，近日登場的北北基114年高中學測聯合模擬考作文題目卻出現「我的媽媽是代理孕母」引發爭議。對此，推動代理孕母解禁的民眾黨立委陳昭姿也批評，此次題目限制了學生的思考，也違背了代理孕母的核心價值：女性的「自主性」。

    陳昭姿今天（10日）在臉書表示，在社交平台看到許多高中生討論北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」，命題令人感到不適，甚至有種被迫代入一個不真實、難以承受情境的感覺，「我能理解同學們的感受」。

    陳昭姿指出，作文可以探討社會議題，但題目設計應保留空間，讓考生能選擇立場、自由發揮。然而「這次的題目卻將學生鎖在單一敘事中，剝奪了自由表達的可能。這不是鼓勵思考，而是限制思考」。

    她建議，題目可改成「是否支持代理孕母法制化」，又或是「我願意成為代理孕母嗎？」或許較能引導思考，也更尊重學生感受。

    此外，陳昭姿強調，代理孕母的核心價值在於「自主性」。當一位女性選擇成為代理孕母，是基於她的自主意願與身體決定，而非他人強加的角色。可惜這次的作文題目正好忽視這一點，它讓學生必須想像「媽媽被決定成為代理孕母」，卻完全沒有問過媽媽的意願。

    陳昭姿提到，她看到有同學疑惑：「我媽媽成為代理孕母，我爸同意了嗎？我同意了嗎？外公外婆同意了嗎？」她認為，同學這樣的思考也忽略了自主性。因為一位女性是否成為代理孕母，不需要誰的允許，只要條件符合法律規範、經專業醫師評估身心條件合適，最重要的是她本人同意，這就是自主性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播