北模「我媽代孕」作文之亂！ 陳昭姿：有先問過媽媽的意願嗎？

民眾黨立委陳昭姿表示，代理孕母的核心價值在於女性「自主性」。（資料照）

2025/09/10 13:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣尚未合法「代理孕母」，近日登場的北北基114年高中學測聯合模擬考作文題目卻出現「我的媽媽是代理孕母」引發爭議。對此，推動代理孕母解禁的民眾黨立委陳昭姿也批評，此次題目限制了學生的思考，也違背了代理孕母的核心價值：女性的「自主性」。

陳昭姿今天（10日）在臉書表示，在社交平台看到許多高中生討論北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」，命題令人感到不適，甚至有種被迫代入一個不真實、難以承受情境的感覺，「我能理解同學們的感受」。

陳昭姿指出，作文可以探討社會議題，但題目設計應保留空間，讓考生能選擇立場、自由發揮。然而「這次的題目卻將學生鎖在單一敘事中，剝奪了自由表達的可能。這不是鼓勵思考，而是限制思考」。

她建議，題目可改成「是否支持代理孕母法制化」，又或是「我願意成為代理孕母嗎？」或許較能引導思考，也更尊重學生感受。

此外，陳昭姿強調，代理孕母的核心價值在於「自主性」。當一位女性選擇成為代理孕母，是基於她的自主意願與身體決定，而非他人強加的角色。可惜這次的作文題目正好忽視這一點，它讓學生必須想像「媽媽被決定成為代理孕母」，卻完全沒有問過媽媽的意願。

陳昭姿提到，她看到有同學疑惑：「我媽媽成為代理孕母，我爸同意了嗎？我同意了嗎？外公外婆同意了嗎？」她認為，同學這樣的思考也忽略了自主性。因為一位女性是否成為代理孕母，不需要誰的允許，只要條件符合法律規範、經專業醫師評估身心條件合適，最重要的是她本人同意，這就是自主性。

