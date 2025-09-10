Agoda列「亞洲自然系度假地」 墾丁排第5

台灣墾丁以潔白沙灘、絕美日落、海天步道、森林景觀等自然景色聞名。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕國際旅遊平台Agoda日前根據數據統計，公布最新的8大「亞洲自然系度假地」（rural destinations in Asia for 2025）榜單，由馬來西亞金馬崙高原（Cameron Highlands）奪冠。另外，以潔白沙灘、絕美日落、海天步道、森林景觀等自然景色聞名的台灣墾丁，在本次榜單中排行第5。

本次以「自然系度假地」為主題的統計調查，是依據Agoda今年2月25日到8月15日期間，民眾在該名的住宿搜尋量，鎖定人口規模低於5萬、橫跨亞洲8個市場的目的地進行盤點。根據數據顯示，馬來西亞金馬崙高原為榜單冠軍，泰國考艾（Khao Yai）與印尼普卡（Puncak）則分居第2、第3名。

前3名之後的度假地，還分別有日本富士河口湖（Fujikawaguchiko）、台灣墾丁、越南沙壩（Sapa）、印度慕那爾（Munnar）與韓國平昌郡（Pyeongchang-gun）。

其中，台灣墾丁以潔白沙灘、繽紛珊瑚礁與豐富海洋生態聞名，同時還兼具多樣山林地景，讓到訪遊客不僅能享受浮潛、潛水等水上活動，還可以進入墾丁國家公園步道，飽覽壯闊的海岸線。旅遊業者對此分析，墾丁此次入榜，凸顯了墾丁作為國內外旅客度假首選，以及台灣在亞洲城外旅遊舞台的持續升溫。

