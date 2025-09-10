新北第二行政中心明年完工 打造智慧科技大樓

新北第二行政中心預計明年完工，打造智慧科技大樓。圖為完工模擬圖。（工務局提供）

2025/09/10 11:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在三重區興建第二行政中心，目前施工中。新北市長侯友宜今天表示，第二行政中心是建構三大軸心的重要一環，推動新北市整體發展，將打造智慧科技大樓，周邊融合景觀綠化設計，提供開放式公共空間，預計明年完工。

工務局長馮兆麟今天在市政會議報告指出，第二行政中心具有平衡區域發展、提升市政服務的功能，三大特色包含聯合辦公及公共服務、科技智慧防救災中心、景觀綠化及公共空間，其中外部風貌結合綠化廊帶休憩設施，全區約5.7公頃，採無阻隔化空間串聯，融合行政大樓、廣場、公園、道路及住宅開放空間，形塑全區大公園樣貌。

請繼續往下閱讀...

馮兆麟說，第二行政中心內部空間功能滿足民眾洽公需求，公共服務場域符合形象願景、開放共享、智慧服務、彈性配置、永續友善原則，例如1樓設置外事服務中心；3樓有衛生所掛號區及候診區，設計半戶外空間；4樓打造可容納約400人的展演廳；5樓規劃開放式廊道。

此外，9樓設置勤務指揮中心、戰情室；16樓設有衛生局服務台、新聞發布室；17樓設置食安智慧監控中心；24樓為災害應變中心、消防局訓練室等，行政辦公場域符合辦公機能與智慧管理，達成科技警政、智慧防災目標。

侯友宜強調，第二行政中心是建構新北三大軸心的重要一環，平衡大漢溪以南（簡稱溪南）和溪北地區的公共服務，希望明年順利落成，著重安全、安心、安居3大面向，打造智慧科技大樓，有最新科技、第一流的報案中心、戰情中心、緊急應變中心及食安智慧監控中心，周遭公園和景觀設計也會納入考量，融入民眾生活便利性。

新北第二行政中心結合綠化廊帶休憩設施，形塑全區大公園樣貌。圖為完工模擬圖。（工務局提供）

新北第二行政中心設置可容納400人的展演廳。圖為完工模擬圖。（工務局提供）

新北第二行政中心落腳三重區，可平衡大漢溪以南和以北的區域發展。（工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法