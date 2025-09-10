內行人解答！赴日吃正宗章魚燒超幻滅 網直呼「還是台灣比較好吃」

章魚燒示意圖。（彭博）

2025/09/10 11:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕章魚燒被視為台灣夜市的代表美食之一，不少人到日本旅遊時也會特地朝聖，但卻有人嘗試後直呼「還是台灣比較好吃」，甚至覺得幻滅，引發網友熱烈討論。

有網友在「Threads」發文表示，去日本前對道地章魚燒充滿期待，結果實際品嚐後卻認為不如台灣版本美味，直言還是台灣的最好吃。並詢問其他人，「有什麼事情是去了日本才發現真的很不一樣的嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後吸引不少網友共鳴，有人說：「我也不喜歡吃日本的章魚燒，第一次吃到覺得很幻滅。我還有大阪朋友來台灣玩，吃了日船後說比較喜歡台灣的，她自己在日本根本不碰章魚燒。」

也有人分享不同的文化差異經驗，「在日本，你只要站在斑馬線邊緣，所有車會停下來讓你過，沒人會按喇叭或超車，這時你反而會想加快腳步通過，還有人說在日本開車很舒服，下星期我會去靜岡體驗看看」、「日本的炒麵鹹到靠X，還以為跟台灣一樣好吃」。

至於台日章魚燒的差異，有內行網友解釋，章魚燒有關東、關西兩種口味。台灣常見的是外皮酥脆的關東派系，日本關西則是口感軟綿，並不是台灣改良，而是流派不同。就像台灣滷肉飯也有南北差異，日本也一樣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法