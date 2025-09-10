楊柳颱風重創台東 農業部再公告酪梨、香蕉復耕補助

楊柳颱風造成台東香蕉倒伏。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風重創台東農業，立法委員莊瑞雄、陳瑩持續密切關注災後復耕情形，協助農民爭取農業部災後復耕補助。農業部繼週一公告番荔枝協助復耕方案，昨天再公告酪梨種苗補助及香蕉種苗、防風支柱補助，幫助受風災影響的果農降低復耕負擔。酪梨種苗每株最高補助80元，香蕉種苗每株最高補助6元。

台東蕉農陳冠銘表示，自己種植香蕉面積超過1甲，每株都加裝竹竿支架加強防護，但這次颱風來襲仍造成整區香蕉折損，無一倖免，只能將倒伏香蕉全數攪碎當肥料。他相當感謝陳瑩、莊瑞雄日前到果園關心災損情形，並提到農損補助標準，對農民幫助有限，原本一度考慮放棄復耕，但因為現在有支架補助政策，對蕉農而言確實是相當大的支持與鼓勵。

莊瑞雄表示，看到整片倒伏的香蕉果樹，他特別建議防風支柱應該納入補助，且要求增加果農需求的錏管，不能因為少數農民藏有壞心思，可能拿去變賣而不列入補助。農民辛苦一整年，颱風過後果樹倒伏或攔腰折斷，幾乎已無生機只能重新種植，這些實質補助能讓欲哭無淚的農民朋友，重建生計，更有保障。

陳瑩表示，會勘時看到整片傾倒的香蕉果樹，以及年初遭寒害、8月又受風災的酪梨農園，辛苦的一年當中，卻遭受雙重打擊，希望「產業輔導」措施的專案補助，減輕農民負擔，幫助果園早日恢復生機。

依據農業部公告，酪梨種苗每株最高補助80元，每公頃最多補助240株，最高補助每公頃1萬9200元。香蕉種苗每株最高補助6元，每公頃最多補助2000株。最高補助每公頃1萬2000元。香蕉防風支柱補助每公頃最多補助2000支，每公頃最高補助24萬元。受理期限即日起至10月31日止。

