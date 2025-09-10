板南線尖峰加班車起點調整惹民怨 議員石一佑提3建議

台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰2班加班車載客起點，導致新埔、板橋站候車乘客塞爆月台。（石一佑提供）

2025/09/10 11:10

〔記者黃子暘／新北報導〕台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰2班加班車載客起點，從亞東醫院站改到江子翠站，變成新埔、板橋站乘客上不了車，引發不滿。新北市議員石一佑表示，她建議增加加班車次，在購置新列車的等待期間，可以評估調度其他路線備用車輛支援，另也建議調整班距時間，也應新增新埔站接駁公車，紓解通勤人潮。

石一佑說，她已向台北大眾捷運公司建議增加加班車次，目前的加班車調整雖對江子翠、龍山寺站人潮有所紓解，但加重新埔站負擔，希望北捷評估在早上7點50分到8點之間增設一班加班車，北捷回應板南線所有列車已經投入運行，雖已採購新列車，但最快要2027年4到5月間才能交車、完成上線測試，她建議北捷評估使用其他路線的備用車支援紓解板南線尖峰人潮。

此外，石一佑建議，在安全無虞形況下，應考慮調整班距時間，目前板南線於早上7點55分至8點30分間的班距已壓縮至2分鐘，若能進一步將7點55分前的班距由2分10秒至15秒縮短為2分鐘，有望增加一列車服務，此方案雖須民眾提前出門通勤，仍盼北捷評估，也希望評估新埔站到台北車站沿線增設接駁公車可行性，相關建議均已提交北捷。

