為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    板南線尖峰加班車起點調整惹民怨 議員石一佑提3建議

    台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰2班加班車載客起點，導致新埔、板橋站候車乘客塞爆月台。（石一佑提供）

    台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰2班加班車載客起點，導致新埔、板橋站候車乘客塞爆月台。（石一佑提供）

    2025/09/10 11:10

    〔記者黃子暘／新北報導〕台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰2班加班車載客起點，從亞東醫院站改到江子翠站，變成新埔、板橋站乘客上不了車，引發不滿。新北市議員石一佑表示，她建議增加加班車次，在購置新列車的等待期間，可以評估調度其他路線備用車輛支援，另也建議調整班距時間，也應新增新埔站接駁公車，紓解通勤人潮。

    石一佑說，她已向台北大眾捷運公司建議增加加班車次，目前的加班車調整雖對江子翠、龍山寺站人潮有所紓解，但加重新埔站負擔，希望北捷評估在早上7點50分到8點之間增設一班加班車，北捷回應板南線所有列車已經投入運行，雖已採購新列車，但最快要2027年4到5月間才能交車、完成上線測試，她建議北捷評估使用其他路線的備用車支援紓解板南線尖峰人潮。

    此外，石一佑建議，在安全無虞形況下，應考慮調整班距時間，目前板南線於早上7點55分至8點30分間的班距已壓縮至2分鐘，若能進一步將7點55分前的班距由2分10秒至15秒縮短為2分鐘，有望增加一列車服務，此方案雖須民眾提前出門通勤，仍盼北捷評估，也希望評估新埔站到台北車站沿線增設接駁公車可行性，相關建議均已提交北捷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播