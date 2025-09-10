防曬就是保命！醫揭3大常見惡性皮膚腫瘤

陳國權醫師表示，惡性皮膚腫瘤有不同的類型，治療方式也有所差異。（圖由大千綜合醫院提供）

2025/09/10 10:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕皮膚能夠保護身體免於外界刺激、調節體溫並感知環境，卻也可能產生各種病變，尤其「皮膚腫瘤」是不容忽視的問題。大千綜合醫院整形外科醫師陳國權提醒，皮膚腫瘤有些雖為良性，但仍可能因位置、大小或外觀影響生活品質，而惡性腫瘤的皮膚癌若未及時處理，甚至可能危及生命。

不少民眾對於皮膚腫瘤是良性或惡性常存有疑惑，陳國權表示，成功治療的關鍵在於「早期發現」，因此當出現下列症狀時應有警覺並盡快就醫：1.原本穩定的痣或斑點變大、變形或變色。2.痣的邊界不規則、顏色不均、直徑大於6mm或持續有變化。3.新出現且不癒合的傷口或反覆結痂。4.皮膚腫塊表面破皮、出血或滲液。5.腫塊快速增大，或伴隨搔癢、疼痛等不適。

請繼續往下閱讀...

惡性皮膚腫瘤中，常見的三種類型分別為：1.基底細胞癌：為最常見的皮膚癌，雖然生長緩慢且少有轉移，但可能造成局部組織破壞與毀形。2.鱗狀細胞癌：具有較高的侵略性，若延誤治療可能擴散至淋巴或其他器官，尤其免疫功能低下的病人更要小心。3.黑色素瘤：是最危險的類型，惡性程度高、容易轉移，若延遲處理，死亡率顯著上升，因此及早診斷與手術是最關鍵的一步。

陳國權表示，皮膚腫瘤的治療方式會依病灶的性質與部位而有所不同，手術切除仍是最常見也最完整的方法。部分良性或表淺病灶則適合冷凍、電燒或雷射治療。對於極早期的皮膚癌，可透過局部藥物治療（如：5-FU或咪喹莫特）。若遇到無法手術或已轉移的病灶，則需要放射線、免疫治療或標靶藥物介入。

紫外線是皮膚腫瘤最大的危險因子，因此長期曝曬、膚色白皙或容易曬傷者、有皮膚癌或黑色素瘤家族史、免疫功能低下病人、曾接受放射線治療或接觸致癌化學物質者，都屬於高風險族群。陳國權建議，日常外出應做好防曬，選擇SPF30以上且具UVA與UVB防護的廣效型防曬乳，並記得適量塗抹、每兩小時補擦，同時配合戴帽子、撐傘與穿長袖衣物。另外，定期自我檢查皮膚也不可或缺，尤其是頭皮、背部、指縫、足底與指甲等不易察覺的部位。若屬於高危險族群，更應定期由專科醫師檢查。

陳國權醫師提醒，皮膚腫瘤可能影響外觀或生活，也可能是惡性，而危及生命。（圖由大千綜合醫院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法