為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防曬就是保命！醫揭3大常見惡性皮膚腫瘤

    陳國權醫師表示，惡性皮膚腫瘤有不同的類型，治療方式也有所差異。（圖由大千綜合醫院提供）

    陳國權醫師表示，惡性皮膚腫瘤有不同的類型，治療方式也有所差異。（圖由大千綜合醫院提供）

    2025/09/10 10:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕皮膚能夠保護身體免於外界刺激、調節體溫並感知環境，卻也可能產生各種病變，尤其「皮膚腫瘤」是不容忽視的問題。大千綜合醫院整形外科醫師陳國權提醒，皮膚腫瘤有些雖為良性，但仍可能因位置、大小或外觀影響生活品質，而惡性腫瘤的皮膚癌若未及時處理，甚至可能危及生命。

    不少民眾對於皮膚腫瘤是良性或惡性常存有疑惑，陳國權表示，成功治療的關鍵在於「早期發現」，因此當出現下列症狀時應有警覺並盡快就醫：1.原本穩定的痣或斑點變大、變形或變色。2.痣的邊界不規則、顏色不均、直徑大於6mm或持續有變化。3.新出現且不癒合的傷口或反覆結痂。4.皮膚腫塊表面破皮、出血或滲液。5.腫塊快速增大，或伴隨搔癢、疼痛等不適。

    惡性皮膚腫瘤中，常見的三種類型分別為：1.基底細胞癌：為最常見的皮膚癌，雖然生長緩慢且少有轉移，但可能造成局部組織破壞與毀形。2.鱗狀細胞癌：具有較高的侵略性，若延誤治療可能擴散至淋巴或其他器官，尤其免疫功能低下的病人更要小心。3.黑色素瘤：是最危險的類型，惡性程度高、容易轉移，若延遲處理，死亡率顯著上升，因此及早診斷與手術是最關鍵的一步。

    陳國權表示，皮膚腫瘤的治療方式會依病灶的性質與部位而有所不同，手術切除仍是最常見也最完整的方法。部分良性或表淺病灶則適合冷凍、電燒或雷射治療。對於極早期的皮膚癌，可透過局部藥物治療（如：5-FU或咪喹莫特）。若遇到無法手術或已轉移的病灶，則需要放射線、免疫治療或標靶藥物介入。

    紫外線是皮膚腫瘤最大的危險因子，因此長期曝曬、膚色白皙或容易曬傷者、有皮膚癌或黑色素瘤家族史、免疫功能低下病人、曾接受放射線治療或接觸致癌化學物質者，都屬於高風險族群。陳國權建議，日常外出應做好防曬，選擇SPF30以上且具UVA與UVB防護的廣效型防曬乳，並記得適量塗抹、每兩小時補擦，同時配合戴帽子、撐傘與穿長袖衣物。另外，定期自我檢查皮膚也不可或缺，尤其是頭皮、背部、指縫、足底與指甲等不易察覺的部位。若屬於高危險族群，更應定期由專科醫師檢查。

    陳國權醫師提醒，皮膚腫瘤可能影響外觀或生活，也可能是惡性，而危及生命。（圖由大千綜合醫院提供）

    陳國權醫師提醒，皮膚腫瘤可能影響外觀或生活，也可能是惡性，而危及生命。（圖由大千綜合醫院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播