    首頁　>　生活

    2025義民節賽豬羊 1590台斤神豬摘特等賞

    前關西鎮代會副主席蔡定驊敬獻的神豬以1590台斤拿下特等賞。（圖由王萬坤提供）

    2025/09/10 10:50

    〔記者黃美珠／新竹報導〕明天就是義民節，每年義民節必不可少的神豬、神羊比賽，經過連續3天的過磅和丈量，今天成績揭曉，其中神豬比賽由前關西鎮代會副主席蔡定驊敬獻的神豬，以1590台斤摘下特等賞的榮耀，神羊角則是由信士黃進財的神羊以2台尺8台寸5台分贏得特等賞。

    2025新埔褒忠亭義民廟義民節關西聯庄祭典區評量組長劉德樑說，今年參賽的神豬共有24頭，他們從週一（8日）一早到昨天晚上6點左右就南北奔波進行過磅工作，最南跑去苗栗頭份尖山地區，最北則到桃園青埔高鐵站一帶過磅評量，最後有14頭打破1000台斤，其中參等賞以上的都破1300台斤。分別是：摘下特等賞桂冠的蔡定驊1590台斤、頭等賞曾詹澄妹1447台斤、貳等賞謝天賜1356台斤、參等賞陳煥貴1319台斤。

    至於神羊角的比賽在今天早上9點於縣定古蹟~關西太和宮前廣場舉行，總共有7頭神羊出賽。

    為了精準丈量公平比賽，今年的測量方式首度打破傳統使用繩索，改採毫無彈性的雙面膠，由神羊主人指定右邊或是左邊的羊角進行丈量，最後由黃進財拿下特等賞。緊追在後的頭等賞得主是彭中平的2台尺6台寸4台分，貳等賞是陳煥貴的2台尺2台寸8台分，參等賞吳雲田的神羊角則是2台尺0台寸7台分。

    關西聯庄祭典區副主委吳祥光說，今天下午4點前後將在鳳山溪畔施放水燈，他們將打破歷年的慣例1次出動15支水燈排熱鬧造勢，晚上6點過後回到關西，將在公所前舉行藝陣表演，替明早的祭典暖場宣傳。

    圖為關西鎮民黃進財的神羊，羊角長2台尺8台寸5台分，贏得今年義民節的神羊特等賞。（記者黃美珠攝）

    今年義民節神羊比賽，捨棄具有彈性的繩索，改採雙面膠的方式丈量，力求精準。（記者黃美珠攝）

    參加義民節神羊賽的神羊被妝點得華麗高貴出場，非常吸睛。（記者黃美珠攝）

