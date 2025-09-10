北區模擬考「我媽代孕」作文惹議 朱宥勳：出題者超出課綱範圍怠忽職守

作家朱宥勳。（資料照）

2025/09/10 15:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「代理孕母」是否合法化，議題充滿倫理與人權爭議，然而北區模擬考（北模）作文竟以「我的媽媽是代理孕母」命題，讓許多考生大感不適，也有考生表示自己應考後氣得掉淚，相關議題在社群媒體掀起熱議。對此作家朱宥勳表示，中小學考試，必須嚴格遵守108課綱所設定的素養和能力，根本也不太需要去揣想出題老師的性別觀念有什麼問題。他就是一個怠忽職守，到現在還搞不清楚自己的工作應該做什麼的人而已。

朱宥勳在臉書PO文表示，「如果我媽媽是代理孕母」這個題目，有一種「理論上」可行的出法，就是出成「小說創作」的題目。在小說創作裡，無論你對此有何觀感，無論現實是否存在，都可以用角色與情節的推演，來自由表達，這也是為什麼，有些人會說，這可能只是要考驗學生「假設情境」、「代入角色」、「假想心路歷程」的能力——這就是小說創作的基本能力。

請繼續往下閱讀...

朱宥勳指出，但這樣出會有一個非常大的問題：中小學考試，必須嚴格遵守108課綱所設定的素養和能力。翻遍整份課綱，都絕對找不到「學生應擁有小說創作的能力」一說，也就是說，它這種考法，實際上是超出課綱範圍了。這就等於是在小學考試裡面考微積分（不要懷疑，小說創作跟一般文章的差距就是這麼大）。

朱宥勳直言，所以，根本也不太需要去揣想出題老師的性別觀念有什麼問題。他就是一個怠忽職守，到現在還搞不清楚自己的工作應該做什麼的人而已。在絕大多數的行業裡，應該是要立刻被開除的程度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法