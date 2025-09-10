北模作文代孕入題惹議 林靜儀：代孕還有討論空間

新課綱強調素養題，近年大考也越來越多時事題目。考生示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模）作文題目，這次以「我的媽媽是代理孕母」為命題，引發考生反彈。衛福部次長林靜儀說，過去大家可能會直覺認為「幫助他人很好」，但事情回到自己家人身上時，可能有不一樣的看法，顯示社會對於代理孕母還有很多討論空間。

新課綱強調素養題，近年來大考越來越常納入時事題目，但這次北模作文題以「我的媽媽是代理孕母」為命題，範文內容更以母親當上代理孕母強調母愛的偉大，引起高中生反彈，被批評是噁心的洗白操作，趁機偷渡支持代理孕母的價值，因題目已經預設好框架了。

林靜儀表示，這次北模考題以「我的媽媽是代理孕母」為題，在不討論這樣的考題是否適當的情況下，可以發現針對「代理孕母」的作法，過去很多人會覺得「幫助人很好」，但當這件事情放到自己的親人身上時，有些民眾可能就會出現不一樣的想法。

林靜儀認為，代理孕母這樣委託他人的身體、孕育小孩，並完成生育願望的作法，是否真的只是單純的「幫助他人很好」，還是說只是因為執行這樣行為的當事人是其他人，所以才覺得沒關係，在政策、法律上還有不同的思考可能。

此外，林靜儀提到，這次的命題在高中生族群也引起了滿大的意見與討論，有些學生的反應是很直覺的，也有些是持平來討論這件事的，但對於代孕是否為單純的利他行為、牽涉哪些利害關係人等，還有諸多不同的意見，隨著社會文化改變，有持續討論空間。

另先前衛福部國民健康署提出的「人工生殖法」修正草案中，曾經考慮將代理孕母納入其中，但因各界意見紛雜，最終決定脫鉤處理，先行納入爭議較小的單身女性與女同志族群。對於修法進度，國健署長沈靜芬表示，目前相關法案還在報院階段，尚無新一步的進度。

