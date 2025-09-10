為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北模作文代孕入題惹議 林靜儀：代孕還有討論空間

    新課綱強調素養題，近年大考也越來越多時事題目。考生示意圖。（資料照）

    新課綱強調素養題，近年大考也越來越多時事題目。考生示意圖。（資料照）

    2025/09/10 10:47

    〔記者林志怡／台北報導〕北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模）作文題目，這次以「我的媽媽是代理孕母」為命題，引發考生反彈。衛福部次長林靜儀說，過去大家可能會直覺認為「幫助他人很好」，但事情回到自己家人身上時，可能有不一樣的看法，顯示社會對於代理孕母還有很多討論空間。

    新課綱強調素養題，近年來大考越來越常納入時事題目，但這次北模作文題以「我的媽媽是代理孕母」為命題，範文內容更以母親當上代理孕母強調母愛的偉大，引起高中生反彈，被批評是噁心的洗白操作，趁機偷渡支持代理孕母的價值，因題目已經預設好框架了。

    林靜儀表示，這次北模考題以「我的媽媽是代理孕母」為題，在不討論這樣的考題是否適當的情況下，可以發現針對「代理孕母」的作法，過去很多人會覺得「幫助人很好」，但當這件事情放到自己的親人身上時，有些民眾可能就會出現不一樣的想法。

    林靜儀認為，代理孕母這樣委託他人的身體、孕育小孩，並完成生育願望的作法，是否真的只是單純的「幫助他人很好」，還是說只是因為執行這樣行為的當事人是其他人，所以才覺得沒關係，在政策、法律上還有不同的思考可能。

    此外，林靜儀提到，這次的命題在高中生族群也引起了滿大的意見與討論，有些學生的反應是很直覺的，也有些是持平來討論這件事的，但對於代孕是否為單純的利他行為、牽涉哪些利害關係人等，還有諸多不同的意見，隨著社會文化改變，有持續討論空間。

    另先前衛福部國民健康署提出的「人工生殖法」修正草案中，曾經考慮將代理孕母納入其中，但因各界意見紛雜，最終決定脫鉤處理，先行納入爭議較小的單身女性與女同志族群。對於修法進度，國健署長沈靜芬表示，目前相關法案還在報院階段，尚無新一步的進度。

    林靜儀於網路社群平台發文。（threads擷取）

    林靜儀於網路社群平台發文。（threads擷取）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播