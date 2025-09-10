春雨基金會邀何欣純率團訪日 拓展台日城市交流

春雨基金會參訪日本。（圖由春雨基金會提供）

2025/09/10 10:31

〔記者張軒哲／台中報導〕由春雨文教基金會主辦的「2025春雨地方創生國會訪日團」，在董事長台中市議員施志昌率領下，邀請立委何欣純同行，展開為期5天的訪日行程，此行的目的是在訪視日本地方創生案，並參訪與日本國會與地方縣市政府交流，期盼深化台日多層次合作，並建立雙方共同參訪機制。

參訪團包括何欣純、施志昌、立委蔡其昌特助詹智翔、台中市議員林德宇、台中市議員曾威、屏東市議員梁育慈、台北市議員陳賢蔚以及春雨文教基金會執行長蔡竺君，共同組成多元陣容，透過跨世代與跨領域合作，為台日關係注入新能量。訪日團於茨城縣石岡市常陸國總社宮例大祭、看板建築群、傳統與現代地酒釀造、廢棄小學再利用、鐵道振興以及千葉縣柏市高架橋下商圈營造等地進行考察。

參訪團拜會石岡市谷島市長以及鈴木議員，就台日地方創生合作交換意見，針對茨城縣的地方創生推動模式，何欣純表示，透過這次的參訪，看到了茨城縣地方創生的多元方式，而茨城縣石岡市與台中市石岡區從過去開始就有非常多的交流。透過這次學習到日本中央政府與地方政府的合作模式，期盼未來可以借鏡並在台中實踐。

施志昌表示，希望能夠在農業推廣領域之外，建立未來的2大交流模式，包含宗教民俗祭典的交流以及連結台日高中生的文化教育的修學體驗，透過實地考察與政黨互動，不僅能拓展青年與議員的國際視野，更期盼推動台日雙方在政策、文化與社會層面的持續合作。

春雨基金會邀請立委何欣純（左二）參訪日本。（圖由春雨基金會提供）

