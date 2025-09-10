為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市府攜手高鐵與麗星夢郵輪 每人現折500元

    「高鐵假期+郵輪 假期再升級」首波活動與麗星夢郵輪（圖）合作。（高鐵公司提供）

    2025/09/10 10:21

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府攜手高鐵與麗星夢郵輪，推出「高鐵假期+郵輪 假期再升級」專案，高市府提供補助，每人現折500元，還加碼贈送100元商圈夜市券、MeNGo24小時觀光套票。

    高市府、台灣高鐵及麗星夢郵輪攜手，結合國際郵輪開啟首次跨界合作，即日起推出「高鐵假期+郵輪 假期再升級」專案。凡購買11月16日起高雄出發的麗星郵輪2.0探索星號出發航程，並加購登船前一晚的高鐵假期飯店自由行，或下船日當日入住指定高鐵自組遊「高鐵+飯店行程」，高市府補助每人500元，即可從高雄超過40家合作飯店中任選住宿，享受2天1夜超值輕旅行。

    高雄市觀光局指出，本專案祭出三重優惠，首先，雲林以北出發旅客，高市府補助每人500元，以麗星郵輪2.0探索星號的菲律賓佬沃3天2夜行程為例，郵輪優惠價格最低只要6千元起，如加購高鐵假期，從台北出發入住和逸飯店．高雄中山館，原平日出發每人最低3260元，扣除500元補助，高鐵假期只需支付2760元。

    此外，高市府另加碼贈送100元商圈夜市券、MeNGo 24小時觀光套票；麗星夢郵輪也加碼每房最高贈送2000元郵輪消費金，CP值相當高。

    台灣高鐵公司表示，此次跨界合作，首度呼應高市府的觀光願景，更展現高鐵結合郵輪觀光的全新里程碑，希望吸引中、北部旅客「來高雄搭郵輪、搭郵輪玩高雄」，有效推動「北客南送」，帶動住宿、夜市與商圈觀光。

    「高鐵假期+郵輪 假期再升級」首波活動與麗星夢郵輪合作，航程首推東南亞夢幻海島之旅，涵蓋菲律賓的佬沃、科隆島、長灘島、公主港，及越南下龍灣與峴港，同時也有國人最喜愛的日本沖繩、宮古島、石垣島。

