    首頁　>　生活

    櫃姐回歸落淚！停業7個月今首進貨 台中新光三越拚927開業

    台中新光三越櫃姐徐睿嬨說，在新光三越工作20多年，再次回來，感動到眼淚要掉下來。（記者黃旭磊攝）

    台中新光三越櫃姐徐睿嬨說，在新光三越工作20多年，再次回來，感動到眼淚要掉下來。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/10 10:24

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆意外，歷經近7個月整修暫停營業，今天上午9時正式華麗回歸，首次開放分層進貨，預計9月25日全館完成鋪貨整備，由台中市府完成最後檢驗，9月27日迎接重新開幕，6樓童裝專櫃人員（櫃姐）徐睿嬨表示「在新光三越工作20多年，再次回來，感動到眼淚要掉下來。」

    新光三越強調，台中中港店專櫃進貨今天（10日）展開，以「安全有序」原則進行，全程採取實名制及分層分區方式，並同步實施人流、物流、車流管制以確保公共安全。

    台中市都市發展局副局長曾文誠上午8時半進場勘驗，曾文誠強調，今天首次進貨預計有250人、67部貨車，整天開放3時段進貨，將要求新光三越勘驗受損外牆及消防瓦斯安全設施，必須經過經技術公會、營造設備廠認證等第三方認證，第四方由台中市府嚴格把關安檢。

    曾文誠強調，9月25日是最後一天進場檢驗，要求業者確保開業安全。

    新光三越6樓童裝專櫃人員（櫃姐）林珊妮、徐睿嬨及供貨商李育賢發表感言，徐睿嬨說，在台中新光三越工作20多年，發生氣爆後連睡覺都沒辦法睡，這7個多月來「每天在外面流浪」，而今「同事一個都沒少」全數回歸，感動到眼淚掉下來。

    新光三越中港店外牆鷹架即將拆除完畢，恢復宏偉外牆風貌。（記者廖耀東攝）

    新光三越中港店外牆鷹架即將拆除完畢，恢復宏偉外牆風貌。（記者廖耀東攝）

