    嘉大「中西醫藥科學碩士學位學程」招生 培育跨域高階醫學人才

    嘉大「中西醫藥科學碩士學位學程」獲教育部核准設立，專業教師團隊合影。（嘉大提供）

    嘉大「中西醫藥科學碩士學位學程」獲教育部核准設立，專業教師團隊合影。（嘉大提供）

    2025/09/10 10:20

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學爭取設立醫學院，2年前「醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心」在蘭潭校區成立，近日又傳來佳音，教育部已核准嘉大自115學年度起成立「中西醫藥科學碩士學位學程」，將甄選入學招收3名（招生簡章將於9月19日公告）、考試入學招收3名，合計6名，培育跨域高階醫學人才。

    校長林翰謙表示，該學程的成立，不僅呼應政府面對高齡化社會對醫藥人才的高度需求，也展現嘉大積極拓展醫藥教育與研究上新的里程碑。

    林翰謙說，該學程將專注於培養兼具基礎生物醫藥學、中草藥醫學、臨床應用與AI數位科技的高階專業人才，期望透過創新與精準醫藥研究，改善人類健康與生活品質，並助力推動幸福長壽社會的願景。

    該學程課程設計規劃出兩大模組，醫學科學模組：涵蓋精準醫療、細胞分子生物學特論、中醫概論、個人化醫療、再生醫療等；藥物研發模組：涵蓋新藥開發藥理學、中藥品質管制特論、綠色萃取技術、中藥方劑學、中藥臨床應用等。

    專業師資方面，除了生命科學院陳瑞祥教授、劉怡文特聘教授（西藥）及陳立耿副教授（中藥）等專任教師團隊，近期更增聘具有醫院臨床與學校教學經驗的黃舜平教授及廖厚勳助理教授。

    林翰謙表示，嘉大長期累積豐厚的生物農業研究基礎，涵蓋作物、森林、動物科學、獸醫與生物產業經營等領域，此次新設學程將整合既有研究能量，並結合新興醫藥教育，打造跨域創新的研究平台，未來將持續深化醫藥教育與研究，推動跨領域與產學合作，培養具國際視野、創新思維與實務能力的醫藥人才。

    嘉大蘭潭校區藥用植物園，結合物聯網智慧種植，可提供學生中藥栽種及相關學術應用研究。（嘉大提供）

    嘉大蘭潭校區藥用植物園，結合物聯網智慧種植，可提供學生中藥栽種及相關學術應用研究。（嘉大提供）

