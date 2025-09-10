為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公車族反映久候搭不上新北「922」 臺北客運：已調度司機疏運

    民眾近日反映早上7點從樹林區森林公園站要搭「922」，排隊人潮相當長。（翻攝臉書「iBeta 愛北大」）

    民眾近日反映早上7點從樹林區森林公園站要搭「922」，排隊人潮相當長。（翻攝臉書「iBeta 愛北大」）

    2025/09/10 10:17

    〔記者黃政嘉／新北報導〕近日有民眾反映，這週一早上近7點欲從新北市樹林區森林公園站，搭臺北客運「922」公車路線到捷運永寧站，但搭車排隊人潮相當長，等到7點20分上車，但後面排隊人潮又顯得更長，呼籲客運業者應在尖峰時間增加班次。臺北客運今說明，目前已調度其他路線司機支援疏運，並持續依現場狀況調整班次，對乘客不便之處也表達歉意。

    臺北客運營運的「922」公車路線為三峽北大社區至捷運永寧站，臺北客運三峽二站站長楊博翔受訪回應，近期可能適逢學校開學，想早一點搭車的公車族同時間匯集等車，但因站上目前仍屬缺司機狀態，對於922線客滿、搭不上車的狀況，向乘客表達歉意，目前已調度公司其他路線的司機支援，盡量配合該路線乘客需求，加開班次疏運，他隔天也到現場了解狀況，有乘客回饋指教的部分，都會做滾動式調整、改善。

    新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，當天該路線駕駛有突然身體不適情形，因此乘客有上不了車的狀況，後來客運業者已調度駕駛支援，這次久候等車狀況，應非常態性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播