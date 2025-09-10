公車族反映久候搭不上新北「922」 臺北客運：已調度司機疏運

民眾近日反映早上7點從樹林區森林公園站要搭「922」，排隊人潮相當長。（翻攝臉書「iBeta 愛北大」）

2025/09/10 10:17

〔記者黃政嘉／新北報導〕近日有民眾反映，這週一早上近7點欲從新北市樹林區森林公園站，搭臺北客運「922」公車路線到捷運永寧站，但搭車排隊人潮相當長，等到7點20分上車，但後面排隊人潮又顯得更長，呼籲客運業者應在尖峰時間增加班次。臺北客運今說明，目前已調度其他路線司機支援疏運，並持續依現場狀況調整班次，對乘客不便之處也表達歉意。

臺北客運營運的「922」公車路線為三峽北大社區至捷運永寧站，臺北客運三峽二站站長楊博翔受訪回應，近期可能適逢學校開學，想早一點搭車的公車族同時間匯集等車，但因站上目前仍屬缺司機狀態，對於922線客滿、搭不上車的狀況，向乘客表達歉意，目前已調度公司其他路線的司機支援，盡量配合該路線乘客需求，加開班次疏運，他隔天也到現場了解狀況，有乘客回饋指教的部分，都會做滾動式調整、改善。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，當天該路線駕駛有突然身體不適情形，因此乘客有上不了車的狀況，後來客運業者已調度駕駛支援，這次久候等車狀況，應非常態性。

