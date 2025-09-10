為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    部落從抗議到合作 花蓮萬榮鄉支亞干遺址變身全國唯一考古學園

    支亞干部落歡迎大家到支亞干考古學園，到地上撿千年前的玉石寶貝，體驗部落文化。（記者花孟璟攝）

    2025/09/10 10:19

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉西林村山上的支亞干遺址，是新石器時代的玉器加工場，2010年公告縣定遺址，由於土地被限制利用，一度引發居民抗議，返鄉部落青年Apyang Imiq當初也是抗議人之一，但他也從中看到機會，與花蓮縣文化局合作成立支亞干考古學園，提供全台灣唯一提供考古遺址發掘導覽體驗，最近園區由文化部補助更新計畫，讓場地更完善具特色。

    支亞干考古學園園區更新落成，舉辦新展覽《玉揹起，上山去》，展出支亞干遺址考古發掘、部落遷徙與千年前的台灣玉石國際貿易的故事，每一面展版上也設計QrCode，讓有興趣的學員可以得到更深入的資訊。導覽的Apyang Imiq（程廷）十年前返回部落，身兼作家、經營者身分，成立「阿改玩生活」公司共有6個員工，帶遊客從事部落文化導覽、美食體驗，重點遊程就是支亞干考古學園，還吸引到不少國外遊客來體驗認識南島台灣的史前玉器文化。

    Apyang提到，支亞干遺址下層是史前玉器，比較上層是現居的太魯閣族人的文化層，可以看到各種太魯閣族的民俗植物，還有日本時期的瓷碗，支亞干考古學園的出發點是帶大家認識部落，同時認識這塊土地長出來的傳說及神話，包括巨人的腳印、小黑人在部落搗蛋的有趣故事，這也代表族人過去如何看待這塊土地。

    輔導工作室的花蓮考古博物館館長溫孟威說，支亞干遺址範圍共145筆土地，原本有32筆土地要指定國定遺址，但被族人抗爭，後來文化局成立平台會議，請部落地主及專家一起坐下來，並且重啟調查有無文物，後來列冊範圍縮小到現在15筆土地，目前由考古館租下部分土地，成立支亞干考古學園。

    Apyang說，他10年前返回部落時，也和鄉長一起抗議，每次文化局派人到部落，幾乎都是吵架的狀態，轉機就在文化局提出平台會議提議，才讓大家一起討論遺址如何轉型，讓它變成一個考古教學及遊憩的場地，也讓部落有不一樣的機會發生。

    在支亞干考古學園裡也見得到現在正在這片土地上生活的太魯閣族的文化，族人表演獵首笛及口簧琴。（記者花孟璟攝）

    遊程提供的美食體驗，也讓部落的族人有工作機會。（記者花孟璟攝）

    地面可發現陶片及日本時期瓷碗、玉石箭簇。（記者花孟璟攝）

    Apyang Imiq（程廷）十年前曾是部落抗議指定考古遺址的當事人，現在成為部落發展觀光的推手。（記者花孟璟攝）

    支亞干考古學園的體驗考古發掘坑，可以學習考古發掘的流程。（記者花孟璟攝）

    花蓮萬榮鄉支亞干遺址現地目前有檳榔園及地表種植。（記者花孟璟攝）

    Apyang Imiq（程廷）十年前曾是部落抗議指定考古遺址的當事人，現在成為部落發展觀光的推手。（記者花孟璟攝）

