「台灣好行」找回美國護照 大鵬灣琉球線貴重遺失物尋獲率百分百

台灣好行大鵬灣琉球線貴重遺失物協尋率達百分之百。（鵬管處提供）

2025/09/10 10:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕護照掉了？「台灣好行」幫你找回來！「台灣好行」大鵬灣琉球線2020年底開通，因銜接高鐵左營站、東琉線碼頭與大鵬灣交通，經常有國內外旅客利用。據經營業者高墾線共同經營管理中心統計，光是去年就接獲約600餘件乘客遺失物，其中貴重物品達316件，今年上半年亦有約300餘件遺失物，其中貴重物品131件，目前找回來的比例高達百分之百，曾有美國旅客在車上掉了護照，慌張得如熱鍋上的螞蟻，也是在大鵬灣琉球線幫忙下成功找回。

高墾線共同經營管理中心表示，自開通至今，平均每日約有1至3件的遺失物，其中以手機、錢包、行李箱及證件等貴重品為主，其餘則包括雨傘、水壺、帽子及眼鏡等一般物件。值得一提的是，公車業者在協助處理乘客遺失物方面表現極為細心，貴重物品協尋成功率達100%，今年就曾幫美國籍遊客尋回護照；幫法國、韓國、香港遊客找回行李背包；甚至連旅客返國後，都可將遺失物寄返歸還，服務超越期待值；連一般物品協尋成功率也達到86%，僅有14%因無人前來認領而暫置。

請繼續往下閱讀...

推動單位交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）指出，統計外國旅客佔遺失物比例約14%，顯示此路線深受國際旅客喜愛。對於來訪的旅客而言，大鵬灣琉球線不僅是安全便捷的交通工具，更是充滿友善服務精神的觀光公車，不僅展現了業者的專業態度，更讓旅客感受到搭乘的安心與便利。

鵬管處並提醒出遊旅客，應隨時留意個人隨身物品，以免遺失影響行程；同時再次推薦選擇搭乘台灣好行出遊，讓每一趟旅程都能輕鬆做個友善環境負責任的旅人，並留下美好回憶。

台灣好行大鵬灣琉球線貴重遺失物協尋率達百分之百。（鵬管處提供）

台灣好行大鵬灣琉球線貴重遺失物協尋率達百分之百。（鵬管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法