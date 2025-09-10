為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    超可惜 大武之心南迴驛站店家多撤走超冷清

    大武之心緊鄰太平洋，又在交通要道途中，剛開幕時吸引許多駕駛休息。（擷取自行政院臉書）

    大武之心緊鄰太平洋，又在交通要道途中，剛開幕時吸引許多駕駛休息。（擷取自行政院臉書）

    2025/09/10 10:08

    〔記者劉人瑋／台東報導〕2022年10月開幕的「大武之心 南迴驛站」被稱作最美的休息站，也是台東南邊門戶的新地標，靠著當時前瞻建設變得十分亮眼，但近3年過去卻被發現，如今只剩下連鎖商家，還被網友稱為「剩下上廁所的功能」，但這一切卻被往來的駕駛與台東人歸納出「此地開業不符成本」、「設計太容易被錯過」。

    大武之心歷來有公部門挹注經費在附近公共藝術，當時也成功吸引一批民眾追拍，又是在南迴公路上相當顯眼，但有網友發現，如今只剩下超商等連鎖品牌繼續撐在現場，大多數店位幾乎都已閒置。

    有台東民眾表示，曾有連鎖品牌開出安排住宿跟交通補貼，「都這樣了還找不到人」，加上入口實在太不顯眼又不易停下，且近年來南迴交通改善太多，車輛很快就錯過入口。還有民眾表示，如今的交通已讓駕駛往大武鄉鬧區或台東市區變得更易達，實在沒有太大需求停留此地，但以往往高、屏必定留在大武休息，如今寧可到大武鬧區有更多食肆可選擇。

    開幕沒多久的南迴之星，當時許多連鎖與在地業者進駐。（擷取自行政院臉書）

    開幕沒多久的南迴之星，當時許多連鎖與在地業者進駐。（擷取自行政院臉書）

