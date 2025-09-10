為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    缺陷木頭也能成為藝術！ 賴永興把裂痕刻進作品搬回彰化

    雕塑博士賴永興（左1）向彰化縣長王惠美（右1）等貴賓解釋作品理念。（縣府提供）

    雕塑博士賴永興（左1）向彰化縣長王惠美（右1）等貴賓解釋作品理念。（縣府提供）

    2025/09/10 10:12

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「一塊有缺陷的木頭，也能成為藝術。」雕塑博士賴永興暌違6年舉辦大型個展，更是第一次回到家鄉彰化展出。他將22組代表作與新作搬進縣立美術館，展期至9月21日。對賴永興來說，木頭的裂痕與缺口不再是瑕疵，而是創作靈感來源。

    1963年出生於彰化縣大村鄉的賴永興，人稱「賴上」，早年畢業於台灣藝術專科學校後赴日深造，獲得金澤美術工藝大學藝術博士，成為台灣第一位專攻雕塑的藝術博士。返國30多年，他專注於木雕創作與教學，現任台藝大雕塑系主任。這次展覽以「自刻像」系列為主軸，完整回顧自2000年以來的創作軌跡。

    賴永興回憶，早期創作時總追求木材最完整的部分，但經過多年探索，他反而更欣賞木材的裂痕、孔隙與樹皮，甚至會把不同木材拼接，讓木頭的天然紋理引導作品走向。「木雕特別之處，不只是看形狀，觀眾還能聞到木頭的味道。」他希望民眾走進展場，用眼睛和嗅覺同時體驗作品。

    策展人、台藝大美術學院院長劉俊蘭指出，這次個展凝聚賴永興25年的創作心路歷程，不只是回顧，更展現轉化與新的思考。劉俊蘭認為，作品裡有賴永興對自然、生命與文明的反思，值得細細品味。

    故宮院長蕭宗煌也表示，從2000年起就關注賴永興的創作，認為他兼顧木材原貌與自我形象，逐步融合自然紋理與個人生命經驗，作品充滿深度與共鳴。

    「以己為名──賴永興創作展」即日起至9月21日在彰化縣立美術館展出，對彰化人來說，是一次難得的機會就近就能欣賞國際級雕塑作品。

    賴永興的雕塑作品，自成一格。（縣府提供）

    賴永興的雕塑作品，自成一格。（縣府提供）

    賴永興的代表作「自刻像系列」，即日起至9月21日在彰化縣立美術館展出。（縣府提供）

    賴永興的代表作「自刻像系列」，即日起至9月21日在彰化縣立美術館展出。（縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播