缺陷木頭也能成為藝術！ 賴永興把裂痕刻進作品搬回彰化

雕塑博士賴永興（左1）向彰化縣長王惠美（右1）等貴賓解釋作品理念。（縣府提供）

2025/09/10 10:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕「一塊有缺陷的木頭，也能成為藝術。」雕塑博士賴永興暌違6年舉辦大型個展，更是第一次回到家鄉彰化展出。他將22組代表作與新作搬進縣立美術館，展期至9月21日。對賴永興來說，木頭的裂痕與缺口不再是瑕疵，而是創作靈感來源。

1963年出生於彰化縣大村鄉的賴永興，人稱「賴上」，早年畢業於台灣藝術專科學校後赴日深造，獲得金澤美術工藝大學藝術博士，成為台灣第一位專攻雕塑的藝術博士。返國30多年，他專注於木雕創作與教學，現任台藝大雕塑系主任。這次展覽以「自刻像」系列為主軸，完整回顧自2000年以來的創作軌跡。

賴永興回憶，早期創作時總追求木材最完整的部分，但經過多年探索，他反而更欣賞木材的裂痕、孔隙與樹皮，甚至會把不同木材拼接，讓木頭的天然紋理引導作品走向。「木雕特別之處，不只是看形狀，觀眾還能聞到木頭的味道。」他希望民眾走進展場，用眼睛和嗅覺同時體驗作品。

策展人、台藝大美術學院院長劉俊蘭指出，這次個展凝聚賴永興25年的創作心路歷程，不只是回顧，更展現轉化與新的思考。劉俊蘭認為，作品裡有賴永興對自然、生命與文明的反思，值得細細品味。

故宮院長蕭宗煌也表示，從2000年起就關注賴永興的創作，認為他兼顧木材原貌與自我形象，逐步融合自然紋理與個人生命經驗，作品充滿深度與共鳴。

「以己為名──賴永興創作展」即日起至9月21日在彰化縣立美術館展出，對彰化人來說，是一次難得的機會就近就能欣賞國際級雕塑作品。

賴永興的雕塑作品，自成一格。（縣府提供）

賴永興的代表作「自刻像系列」，即日起至9月21日在彰化縣立美術館展出。（縣府提供）

