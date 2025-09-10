為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    西拉雅「借問站」增至16站 打卡標註任1站送好禮、2站可抽獎

    遊客到西拉雅任1處借問站打卡標註都可獲贈店家的小禮物。（圖由西拉雅管理處提供）

    

    2025/09/10 10:22

    〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區的「借問站」服務據點，新增台南楠西區龜丹六二溫泉山房及左鎮區LawLaw嘮嘮咖啡，成為旅遊服務的新夥伴，無論是景點導覽、交通動線或私房景點推薦，遊客皆可安心向借問站業者「借問一下」，遊客現在到西拉雅16處借問站任1站打卡標註可獲贈店家的小禮物，打卡2站可參加抽獎，活動至10月30日。

    西拉雅管理處處長許主龍表示，西拉雅風景區現有16處借問站，涵蓋食、宿、遊、購等多元型態，包括曾文水庫觀景樓餐廳、以水果入菜呈現可口佳餚的果農之家、台南玉井知名的芒果冰店有間冰舖、175咖啡公路的崁頭山紅楓咖啡，以水果冰淇淋受歡迎的小歇冰舖簡餐咖啡廳，還有大坑休閒農場、左鎮公館社區等，都是遊客最好的旅遊諮詢好夥伴。

    新增2處借問站的是台南楠西區六二龜丹溫泉山房與左鎮區LawLaw嘮嘮咖啡，六二龜丹溫泉山房是離龜丹溫泉源頭最近的1家溫泉會館，是不可錯過的山中密湯；LawLaw嘮嘮咖啡位於於左鎮老街上，為回鄉青年創立的咖啡廳，店名LawLaw為西拉雅語鳥巢、聚集處、孵化處之意，不僅彰顯在地人文情懷，也為西拉雅風景區增添多元豐富之旅遊亮點。

    西拉雅管理處說，遊客即日起只要前往西拉雅任1處借問站追蹤西拉雅臉書或IG粉絲專頁，並拍照打卡標註「我在仙境西拉雅借問站」，即可向店家兌換小禮物，造訪2處借問站並在臉書活動上傳照片即可參加316真空悶燒罐抽獎活動（20名）。

    西拉雅國家風景區的「借問站」服務據點，新增台南楠西區龜丹六二溫泉山房。（圖由西拉雅管理處提供）

    

    西拉雅16處借問站。（圖由西拉雅管理處提供）

    

