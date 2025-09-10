這不是台灣設計展！鹿港小鎮出現的裝置藝術很吸睛

鹿江中小學門口的裝置藝術「戲曲怪」。（記者劉曉欣攝）

2025/09/10 10:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「台灣設計展」今年10月首度在彰化舉辦，鹿港生態公園、體育場與鹿江中小學門口，都出現裝置藝術，讓民眾好奇「這麼早就在布展？」文化局指出，這是今年的走讀藝術節作品，但會配合設計展，展到10月底。

許多民眾都發現，鹿港生態公園已立起數面的藝術風帆，搭配長條文字對聯，晚上還會發亮，但偏偏就是拉起封鎖線。還有鹿港體育場外圍人行步道，也有一群的獅頭不倒翁，以及鹿江中小學的校門口有個吉祥物，全都有拉起封鎖線，更讓人因此會多看一眼。

由於今年台灣設計展在彰化登場，鹿港展區在鹿江、亞太渡假中心與鹿港公會堂，所拉的交通動線非常長，不少民眾就猜這應該是設計展的藝術創作，用來串連設計展的定點展覽。但文化局表示，這其實是即將登場的走讀藝術節，已辦了好幾年，每年裝置藝術都會找不同的地點。

文化局表示，這次走讀藝術節的作品將會配合台灣設計展，延長展到10月底。展期結束後，材質可長期保存的作品，部分將留置於現地，部分則規劃於明年春節後移到溪州公園等地展出。

鹿港生態公園所展出的作品是禹禹藝術工作室的 《千帆鹿港》、體育場人行道的是 賴彥勳《獅頭不倒翁》 、在鹿江校門口，以及鹿港北區旅遊服務中心的是吉井宏 《戲曲怪》。

獅頭不倒翁的裝置藝術位於鹿港體育場人行步道。（記者劉曉欣攝）

鹿港生態公園的裝置藝術「千帆鹿港」。（記者劉曉欣攝）

