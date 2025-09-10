為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    這不是台灣設計展！鹿港小鎮出現的裝置藝術很吸睛

    鹿江中小學門口的裝置藝術「戲曲怪」。（記者劉曉欣攝）

    鹿江中小學門口的裝置藝術「戲曲怪」。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/10 10:03

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「台灣設計展」今年10月首度在彰化舉辦，鹿港生態公園、體育場與鹿江中小學門口，都出現裝置藝術，讓民眾好奇「這麼早就在布展？」文化局指出，這是今年的走讀藝術節作品，但會配合設計展，展到10月底。

    許多民眾都發現，鹿港生態公園已立起數面的藝術風帆，搭配長條文字對聯，晚上還會發亮，但偏偏就是拉起封鎖線。還有鹿港體育場外圍人行步道，也有一群的獅頭不倒翁，以及鹿江中小學的校門口有個吉祥物，全都有拉起封鎖線，更讓人因此會多看一眼。

    由於今年台灣設計展在彰化登場，鹿港展區在鹿江、亞太渡假中心與鹿港公會堂，所拉的交通動線非常長，不少民眾就猜這應該是設計展的藝術創作，用來串連設計展的定點展覽。但文化局表示，這其實是即將登場的走讀藝術節，已辦了好幾年，每年裝置藝術都會找不同的地點。

    文化局表示，這次走讀藝術節的作品將會配合台灣設計展，延長展到10月底。展期結束後，材質可長期保存的作品，部分將留置於現地，部分則規劃於明年春節後移到溪州公園等地展出。

    鹿港生態公園所展出的作品是禹禹藝術工作室的 《千帆鹿港》、體育場人行道的是 賴彥勳《獅頭不倒翁》 、在鹿江校門口，以及鹿港北區旅遊服務中心的是吉井宏 《戲曲怪》。

    獅頭不倒翁的裝置藝術位於鹿港體育場人行步道。（記者劉曉欣攝）

    獅頭不倒翁的裝置藝術位於鹿港體育場人行步道。（記者劉曉欣攝）

    鹿港生態公園的裝置藝術「千帆鹿港」。（記者劉曉欣攝）

    鹿港生態公園的裝置藝術「千帆鹿港」。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播