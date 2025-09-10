為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園「忠貞好市回饋祭」消費送摸彩券 有機會抱回65吋電視

    「忠貞好市回饋祭」第一波活動，民眾消費可兌換機車停車折抵券。（桃園市政府提供）

    2025/09/10 09:57

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「忠貞好市回饋祭」第一波、第二波優惠活動都已起跑，9月底前，民眾只要在桃園市平鎮區忠貞公有零售市場合作攤位消費，除集點兌換機車停車折抵券外，單筆消費滿200元還能獲得摸彩券1張，有機會將最大獎65吋電視1台等摸彩好禮帶回家。

    桃園市政府經濟發展局為提振忠貞市場買氣，8月16日起推出第一波活動，民眾9月底前到忠貞市場合作攤位，單筆消費滿100元就能獲得1點、集滿5點可兌換機車停車折抵券，但限於日月亭平鎮忠貞貿東站使用、兌完為止。

    第二波活動從8月30日起跑，同樣到9月底止，民眾到忠貞市場合作攤位單筆消費滿200元，就能獲得摸彩券1張參加摸彩活動，但每攤每日最多5張；摸彩好禮包括65吋電視、洗烘一體機、透視氣炸鍋等多項好禮，總價值超過6萬元，相關資訊可洽詢經發局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/EDB.TYCG），中獎名單將於10月7日於粉絲專頁公布。

    「忠貞好市回饋祭」第二波活動，民眾消費可獲得摸彩券，有機會抱回摸彩好禮。（桃園市政府提供）

