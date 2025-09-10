18歲家裡破產、21歲自創品牌 插畫家萩橙：創業不是等準備好才開始

插畫家萩橙（第一排中間），18歲時為了幫家中還債，斜槓多職，不向逆境屈服，最後在21歲成立傢俱品牌。（圖由彰化家扶提供）

2025/09/10

〔記者陳冠備／彰化報導〕當你18歲時就要面臨家裡破產、債務壓頂，您會怎麼辦？26歲插畫家－萩橙，為了幫家中還債，斜槓兼任插畫家、設計師、文創市集攤主，自學設計並經營自媒體，甚至寫書，並在21歲就創立傢俱品牌，順利幫家裡還債。對此萩橙表示，「創業不是等到準備好才開始，而是願意從失敗中修正，一步步走下去」。

近日，萩橙受邀到彰化家扶中心二林服務處，與近50名家扶青年分享人生逆轉的心路歷程。她強調，「每個人雖然無法選擇原生家庭，但可以靠自己改變人生」，只要敢經營，人生就有無限可能。

萩橙表示，她17歲開始透過直播畫畫，18歲與藝術經紀公司簽約，本以為可以走上純粹的藝術道路，但家中經營的五金工廠面臨產業沒落，連連虧損的窘境，她意識到若不協助轉型，不僅自家經濟陷入困境，近200個員工家庭也將受到衝擊，於是她利用自己的藝術專長，投入傢俱設計，結合帶領工廠轉型，並在21歲那年創業，自創詩丹德利傢俱品牌。

萩橙坦言，她曾因情緒困擾而休學，也曾獨自旅行尋找答案，以為準備要衝刺了，沒想到面臨工廠破產，當時她為了還債，一邊畫畫、一邊參與傢俱設計、假日時還要去文創市集擺攤，甚至經營自媒體、寫書，斜槓多種工作，最後在21歲時創立品牌。她認為，「創業不是等到準備好才開始，而是願意從失敗中一次次修正，讓自己往前走，只要每天願意多跨出的一步，就是前進的動力」。

座談會上不少學子被她的故事感動。高職生小筑表示，人學會正視問題跟情緒，貧窮不是限制，自我覺察與停止內耗才是關鍵。

彰化家扶中心主任王震光表示，二林地區資源相對匱乏，透過職人經驗分享，希望能幫助家扶孩子提升未來競爭力，成為自己與他人的光芒。他也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代計畫」，協助弱勢孩子穩定生活與就學。

