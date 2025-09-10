15萬丟回收！宜蘭市32歲清潔隊員原封歸還 認「本分事」未通報

宜蘭市長陳美玲（左）表揚清潔隊員周忠逸的拾金不昧。（記者王峻祺攝）

2025/09/10 09:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市32歲清潔隊員周忠逸，上月29日晚間執行回收勤務時，眼尖發現紙袋內裝有15萬元現金，當下隨即呼喚失主並原封歸還，心想「拾金不昧是本分事」未通報，未料暖心之舉輾轉被市長陳美玲得知，今早獲表揚，失主也現身獻花致意。

失主張小姐透露，上月29日她將15萬元現金清點後，隨手暫放裝有回收雜物的紙提袋內，弟弟一時不察，晚間便將提袋連同回收物交付回收車，幸虧周員及時發現退還提袋，避免蒙受鉅額財物損失。

難能可貴的是，周員並未主動通報或張揚，而是失主透過里長轉知市長陳美玲，周員溫暖人心的義舉才曝光。陳美玲今天公開表揚周員，致贈獎狀、獎勵金及禮品，失主弟弟也代表出席獻花致意，原準備慰問品答謝但被婉拒。

周忠逸說，投入隊員工作長達12年，曾在勤務中，發現民眾誤丟的手機、鑰匙及金項鍊等，因習慣性先察看物品，才會立刻在紙袋內發現2疊用橡皮筋綑綁的現金，就藏在玻璃堆下，隨即呼喚失主並歸還，因「這是應該做的事」所以沒有通報，未料仍被大家知道，實在不好意思。

市長陳美玲說，周員行為正是「君子慎獨，不欺暗室」的最佳寫照，即使無人監督，仍能秉持誠信與正直，在執行職務中展現高度責任感與廉能，拾金不昧且低調不邀功，足堪全體同仁表率，是個有溫度的公務員，期望透過表揚持續鼓勵職員廉潔自持。

宜蘭市清潔隊表示，前年底在廢棄床墊中發現一包金飾，報警後未尋獲失主，經變賣價值約10萬元，全數轉贈仁愛基金幫助弱勢，去年迄今隊員也在分揀民眾投遞物中，協助找回多件遺失物，備受市民肯定。

張姓民眾丟裝有15萬元現金的紙袋。（宜蘭市公所提供）

張姓民眾拿回現金提袋。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市長陳美玲（左）表揚清潔隊員周忠逸的拾金不昧，失主張小姐的弟弟現身獻花致意。（記者王峻祺攝）

