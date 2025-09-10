北模作文「媽媽是代理孕母」 網砲轟：假中立的題目還逼考生選邊站

孕婦示意圖。（情境照）

2025/09/10 11:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕代理孕母議題在台灣長期引發爭議，近日大學北區模擬考作文以「我的媽媽是代理孕母」為題，要求考生以第一人稱視角撰文，卻引發學生反彈，不少人直呼「太噁心」，質疑題目假裝中立，實則強迫考生接受其中一種立場。

多名網友昨（9）日於Threads發文指出，這次作文題目除了介紹代理孕母的類型，還引用青少年對母親成為代理孕母的心聲，要求學生描寫從母親決定代孕，到懷孕與生產過程中的心理變化，可以選擇不同立場，誠實書寫掙扎、不安，或理解與感動。然而，不少考生認為題目過於敏感，涉及倫理與身體物化爭議，不適合作為作文考題。

請繼續往下閱讀...

學生和家長紛紛批評，這道題目設計「惡意滿滿」，逼迫考生必須接受既定框架，否則恐影響成績。有人直言：「這題目不是討論代孕，而是強迫你放棄自由意志來配合出題者心意。」

衛福部政務次長林靜儀也在「Threads」發文表示，北模作文以代理孕母出題，很直接可以發現的是，「當女性子宮被工具化、女性身體被物體化的對象是自己親近的家人時，多數人就很難接受『器官（身體）借用一下』這件事了。

貼文引發熱烈迴響，不少網友留言表示，「這題目最大的問題不在代孕議題本身，而在強迫你接受一個爭論議題卻在裝中立的同時逼你接受其中一個選項。」也有人感嘆，「我媽本來覺得代孕是做好事，今天也在生氣自己幹嘛幫別人代孕，只能說有些人在事情沒落到自己頭上前都不會明白嚴重性 」、「小孩不是必需品，借用他人器官就是件噁心的事」。

也有家長透露，孩子回家後表示題目「很噁心」，一群學生在考場上已經表達反感。更有網友舉出中國長沙別墅非法代孕實驗室的例子，擔心代理孕母恐使女性淪為「生產工具」，甚至被不肖人士利用身障者牟利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法