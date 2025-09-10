高雄首創坐月子到宅服務 放寬申請條件

服務員指導新生兒父母育兒技巧。（高市社會局提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市社會局全台首創「坐月子到宅服務」，至今已服務超過8千個家庭。自7月1日起放寬申請條件，凡新生兒父母之一設籍並實際居住高雄滿10個月，即可申請此項服務；針對妊娠日數140日以上未滿259日早產兒，也以「預產期」作為設籍認定基準。一般家庭除了生育津貼與到宅坐月子服務二擇一外，低收與中低收戶家庭更享有「雙重福利」，坐月子到宅服務依胎次補助120至240小時，實質減輕育兒負擔。

來自日本的產婦有希媽媽，在高雄這裡迎接第一個孩子，她說，對於生孩子充滿不安，但透過高坐月子到宅服務媒合平台，得到了很多幫助，貼心媒合一位會日語的月嫂能溝通，坐月子到宅服務員的專業水準與用心，令人感動。

「坐月子到宅服務」媒合專業服務員進入家庭，指導新生兒、產婦的照顧、客製化月子餐與簡易家務整理。對於在高雄市居住的新住民，坐月子到宅服務也能媒合服務，藉由服務員多元文化的在職訓練課程，以及受惠現今手機翻譯軟體的便捷性，加上肢體動作表達，也能讓新住民家庭安心在高雄坐月子。

社會局表示，民眾如有需求，知道預產期後，即可透過媒合平台預約月嫂。第一區平台07-3909861、第二區平台07-7408632。相關申請資訊可連結社會局官網查詢https://gov.tw/XPS 。

服務員異國料理在職訓練實作課程。（高市社會局提供）

