澎湖縣消防局指導醫師 獲內政部醫療指導貢獻獎

潘師典醫師擔任澎湖縣政府消防局指導多年，榮獲內政部醫療指導貢獻獎。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/09/10 09:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部消防署為感謝全國醫療指導醫師及救護人員辛勤無私奉獻，今年辦理「消防績優救護人員推薦暨甄選表揚」活動。澎湖縣消防局指導潘師典醫師，榮獲消防署頒發「醫療指導貢獻獎」。

潘醫師2014年開始協助澎湖縣消防局建立醫療指導制度及制定緊急救護相關流程及處置，積極指導案例分析與討論，迄今已有11年，藉由經驗的分享，提供有關改進醫療基礎設施、加強醫療資源分配的政策性建議，有助於到院前醫療改善，使傷患獲得最佳的醫療照護。

澎湖縣消防局近年來致力於提升救護服務品質及高級救護技術員人才培訓，自2022年起每年遴選優秀救護人員3至4名，參加高級救護技術員（EMT-P）訓練，目前EMT-P人數已達20人；在精實車輛裝備方面，消防局積極爭取各界資源捐贈救護車、自動心肺復甦機等高端裝備。

澎湖縣消防局的救護團隊在指導醫師指導下，也與衛生局及地區醫院合作，結合在地醫療體系，檢討緊急救護流程，提高民眾的生活質量，期能給予適應症患者及時的救治。

消防局長許文光肯定並感謝潘師典醫師對偏鄉及離島醫療提供專業與協助，消防局將持續結合醫療資源與救護能量，精進後送機制，確保澎湖居民均能獲得即時、適切之緊急醫療服務。

潘師典醫師（右）榮獲今年內政部，頒贈醫療指導貢獻獎。（澎湖縣政府消防局提供）

