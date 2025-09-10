婦人腦內5.5 x 5.5公厘「動脈瘤」突破裂出血 動脈瘤栓塞術成功救回一命

神經內科醫師蔡坤璋經電腦斷層診斷病人為蜘蛛網膜下出血，前大腦交通動脈處藏有一顆「動脈瘤」且已破裂出血不止，醫療團隊迅速執行「動脈瘤栓塞術」止血。（東元醫院提供）

2025/09/10 09:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名68歲的王姓婦人患有高血壓，清晨被家人發現跌倒在家中浴室門口緊急送醫，透過電腦斷層影像圖檢查，醫師診斷為蜘蛛網膜下出血，當下進一步做血管攝影檢查，患者的前大腦交通動脈處藏有一顆動脈瘤且已破裂出血不止，醫療團隊迅速執行「動脈瘤栓塞術」，手術成功止血，婦人在病情穩定後平安出院，並持續回診觀察與復健治療。

東元綜合醫院神經內科醫師蔡坤璋表示，婦人到院時意識清楚，伴隨頭痛、全身無力。經電腦斷層顯示有瀰漫性蜘蛛網膜下出血，透過血管重組3D圖，確定是致死率極高的「隱形炸彈–動脈瘤」釀禍，就在左右前大腦動脈與前大腦交通動脈交會處，藏著一顆約5.5x5.5公厘的動脈瘤破裂出血。

醫療團隊立即執行「動脈瘤栓塞術」（血管內的微創介入治療手術），利用特殊導管，經由大腿內側股動脈進入，抵達腦血管後，利用柔軟的醫療線圈填滿破裂的動脈瘤，如同用毛線球填塞病灶處，最終手術成功堵住出血點，阻止動脈瘤再次破裂，緊急救回病人生命。

蔡坤璋指出，「動脈瘤栓塞術」最大困難點在於手術過程中動脈瘤可能再次破裂，所幸本次手術相當順利。動脈瘤最常生長於血管分岔處，一旦破裂可能造成嚴重的腦出血，進而影響腦循環，導致腦壓升高而危及生命。動脈瘤栓塞術相較於腦動脈瘤夾除手術，成功率可達9成，侵入性較低，且不破壞腦部組織，術後恢復較快。但是術後再次出血的風險隨時存在，且下一次可能更為嚴重，因此積極預防和定期健康檢查是防範的手段之一。

蔡坤璋表示，動脈瘤之所以極為危險，是因為日常生活病人可能都沒感覺，很難事先防範，直到某天無預警的破裂，造成腦部大量出血致死。動脈瘤的發生成因多與血管疾病相關，譬如：高血壓、動脈硬化、吸菸、先天性的遺傳以及家族史也可能增加發生的機率。提醒民眾，動脈瘤破裂時的主要症狀包括：劇烈頭痛、意識喪失、肢體無力等，應儘速就醫；平時多留意有慢性病的家人，以把握黃金治療時間。

患者的前大腦交通動脈處藏有一顆5.5 x 5.5公厘「動脈瘤」。（東元醫院提供）

病人的蜘蛛網膜下出血，前大腦交通動脈處藏有一顆「動脈瘤」。（東元醫院提供）

